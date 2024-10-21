Секретные переговоры Украины и России в 2022 году — Умеров раскрыл подробности

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

В 2022 году Украина и Россия вели секретные переговоры. Достигнутые договоренности позволили вывезти с временно оккупированных Россией территорий 400 тысяч человек.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал изданию The Washington Post.

Читайте также:

Переговоры Украины с Россией

Как рассказал министр обороны Украины, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения между Украиной и Россией проводились секретные переговоры, которые, в частности, касались и "зернового соглашения".

Также, по словам Умерова, в результате переговоров были достигнуты договоренности о гуманитарном коридоре, благодаря чему с временно оккупированных Россией украинских территорий удалось вывезти около 400 тысяч человек.

"В секретных переговорах 2022 года было несколько переговорных треков через международных партнеров. Результатом этих усилий стал "гуманитарный коридор", позволивший 400 тысячам людей покинуть оккупированную Россией территорию, обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, которое позволило Украине возобновить поставки через Черное море", — пишет издание.

По словам Умерова, Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, "потому что мы всегда консультировались по всем вопросам".

Напомним, вице-президент и кандидат на пост президента США Камала Гаррис сделала заявление относительно встреч с Владимиром Путиным и высказалась о планах поддержки Украины.

Также Новини.LIVE писали, что, по мнению аналитиков ISW, Россия не заинтересована в проведении мирных переговоров и "мирных планах" об окончании войны в Украине.