Переговори у Парижі — Умєров розповів, про що йшлося на зустрічі

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

На переговорах у Парижі українська сторона підтвердила готовність до якнайшвидшого завершення війни і підтримку ініціативи повного припинення вогню. Також йшлося про повернення примусово переміщених до Росії дітей.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у Telegram у п'ятницю, 18 квітня.

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Деталі переговорів у Парижі

Умєров зазначив, що відбулись важливі переговори української делегації з представниками США та країн-учасниць коаліції охочих. Разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою він провів низку зустрічей, зокрема двосторонні переговори з американською делегацією. До неї увійшли Державний секретар Марко Рубіо, а також спеціальні представники Президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог.

"Обговорили спільні зусилля задля досягнення миру. Підтвердили, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни й надалі підтримує ініціативу повного припинення вогню — саме на таку пропозицію США ми погодилися ще 11 березня у Джидді", — йдеться у повідомленні.

Переговори у Парижі. Фото: Рустем Умєров

За словами очільника Міноборони, делегації країн досягли згоди, що першим кроком до сталого миру має стати повне та безумовне припинення вогню.

"Обговорили практичні аспекти цього етапу", — наголосив глава оборонного відомства.

Умєров додав, що також на переговорах йшлося про повернення примусово переміщених до Росії українських дітей.

"Також українська сторона наголосила на важливості повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільненню військовополонених та цивільних заручників", — підсумував міністр.

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Парижа висловив подяку президенту Франції Емманюелю Макрону за активну підтримку України.

Також ми писали, що в Парижі обговорювали можливість оголошення загального перемирʼя вже з 20 квітня.