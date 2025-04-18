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Умеров раскрыл детали переговоров в Париже — что обсудили

18 апреля 2025 14:53
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры в Париже — Умеров рассказал, о чем шла речь на встрече
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новости.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На переговорах в Париже украинская сторона подтвердила готовность к скорейшему завершению войны и поддержку инициативы полного прекращения огня. Также речь шла о возвращении принудительно перемещенных в Россию детей.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram в пятницу, 18 апреля.

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Детали переговоров в Париже

Умеров отметил, что состоялись важные переговоры украинской делегации с представителями США и стран-участниц коалиции желающих. Вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой он провел ряд встреч, в частности двусторонние переговоры с американской делегацией. В нее вошли Государственный секретарь Марко Рубио, а также специальные представители Президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

"Обсудили совместные усилия для достижения мира. Подтвердили, что Украина стремится к скорейшему завершению войны и в дальнейшем поддерживает инициативу полного прекращения огня — именно на такое предложение США мы согласились еще 11 марта в Джидде", — говорится в сообщении.

 

Переговори у Парижі квітень 2025
Переговоры в Париже. Фото: Рустем Умеров

По словам главы Минобороны, делегации стран достигли согласия, что первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня.

"Обсудили практические аспекты этого этапа", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Умеров добавил, что также на переговорах речь шла о возвращении принудительно перемещенных в Россию украинских детей.

"Также украинская сторона подчеркнула важность возвращения принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождению военнопленных и гражданских заложников", — подытожил министр.

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в Париж выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за активную поддержку Украины.

Также мы писали, что в Париже обсуждали возможность объявления всеобщего перемирия уже с 20 апреля.

Франция Минобороны Париж война в Украине Рустем Умеров мирные переговоры
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