Переговори у Франції — Єрмак подякував Макрону

Єрмак під час візиту в Париж подякував Макрону — що сказав
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Парижа висловив подяку президенту Франції Емманюелю Макрону за активну підтримку України та особистий внесок у досягнення справедливого і тривалого миру.
Світлину з Макроном глава ОП опублікував у Telegram у п'ятницю, 18 квітня.
Єрмак подякував Макрону
Єрмак потиснув руку Макрону та подякував за підтримку України у боротьбі з російським загарбником.
"Дякую, пане президенте Емманюель Макрон, за ваші зусилля у процесі досягнення справедливого та сталого миру для України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня делегації України, США, а також представників країн — учасниць Коаліції охочих провели зустріч у Франції. Україна разом з партнерами працює для того, щоб створити комплекс найсучасніших та найефективніших гарантій безпеки.
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