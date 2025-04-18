Переговори у Франції — Єрмак подякував Макрону

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Парижа висловив подяку президенту Франції Емманюелю Макрону за активну підтримку України та особистий внесок у досягнення справедливого і тривалого миру.

Світлину з Макроном глава ОП опублікував у Telegram у п'ятницю, 18 квітня.

Реклама

Читайте також:

Єрмак подякував Макрону

Єрмак потиснув руку Макрону та подякував за підтримку України у боротьбі з російським загарбником.

"Дякую, пане президенте Емманюель Макрон, за ваші зусилля у процесі досягнення справедливого та сталого миру для України", — йдеться у повідомленні.

Єрмак подякував Макрону. Фото: ОП

Нагадаємо, 17 квітня делегації України, США, а також представників країн — учасниць Коаліції охочих провели зустріч у Франції. Україна разом з партнерами працює для того, щоб створити комплекс найсучасніших та найефективніших гарантій безпеки.