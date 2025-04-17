Переговори України і США у Франції — як пройшла зустріч делегацій

Переговори України і США у Франції. Фото: t.me/ermaka2022

Делегації України і США, а також представників країн — учасниць коаліції охочих 17 квітня провели зустріч у Франції. Зараз на столі переговорів багато варіантів, але Україна разом з партнерами працює, аби створити найефективніші гарантії безпеки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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Як пройшли переговори України і США у Франції

Підсумовуючи сьогоднішні зустрічі у Парижі, Єрмак зауважив, що на столі переговорів багато варіантів. Україна разом з партнерами працює для того, щоб створити комплекс найсучасніших та найефективніших гарантій безпеки.

Також він повідомив, що Україна погодилася, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялася думками щодо практичної реалізації цього етапу.

"Ми наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді", — сказав голова ОПУ.

За його словами, сторони обговорили повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників, домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль.

Як відомо, українську делегацію очолювали Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Також був присутній очільник МЗС Андрій Сибіга.

Рустем Умєров, Кіт Келлог та Андрій Єрмак. Фото: x.com/generalkellogg

З боку США до Франції приїхали держсекретар Марко Рубіо та спецпосланники Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Домовились про нову зустріч

Водночас Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що наступного тижня Україна та США зустрінуться у Лондоні.

"Ці дуже відкриті, дуже щирі обговорення сприяли просуванню в роздумах європейців, українців і американців, які домовилися зустрітися знову наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити діалог на цій основі — з тим, щоб ми могли сподіватися вже незабаром досягти припинення вогню, на яке українці вже погодилися і на яке ми сподіваємося, що Росія також погодиться", — повідомив Барро журналістам після розмови.

Нагадаємо, 16 квітня у МЗС анонсували нові раунди переговорів між Україною, РФ та США. Усі розраховують на конструктив з боку Росії.

Водночас Дональд Трамп заявив, що США отримають відповідь Росії щодо пропозиції повного припинення вогню вже цього тижня. Лише після цього Америка плануватиме наступні кроки.