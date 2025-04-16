Переговори між США, Україною та РФ — будуть нові раунди

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Україна переконана, що будуть нові раунди переговорів між Києвом, Вашингтоном та Москвою. Наразі між країнами триває постійна робота.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Тихий наголосив, що постійна робота між країнами триває, адже Україна зацікавлена в мирі, як ніхто.

"Україна продемонструвала свій конструктив, коли йдеться про взаємодію зі США. І ми розраховуємо на конструктив з російського боку. Але поки що бачимо лише терор", — сказав речник МЗС.

Він наголосив, що потрібно посилювати тиск на Москву, аби там серйозно почали ставитися до миру та перестали нехтувати пропозиціями і зневажати не лише Україну, а й США та інших міжнародних партнерів, які закликають до закінчення війни.

Нагадаємо, Марко Рубіо та Стів Віткофф поїдуть до Франції для переговорів щодо України.

Водночас президент Зеленський поділився деталями з останніх переговорів України та США.