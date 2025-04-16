Переговоры между США, Украиной и РФ — будут новые раунды

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Украина убеждена, что будут новые раунды переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой. Сейчас между странами продолжается постоянная работа.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Тихий отметил, что постоянная работа между странами продолжается, ведь Украина заинтересована в мире, как никто.

"Украина продемонстрировала свой конструктив, когда речь идет о взаимодействии с США. И мы рассчитываем на конструктив с российской стороны. Но пока что видим только террор", — сказал представитель МИД.

Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на Москву, чтобы там серьезно начали относиться к миру и перестали игнорировать предложениями и пренебрегать не только Украиной, но и США и другими международными партнерами, которые призывают к окончанию войны.

Напомним, Марко Рубио и Стив Виткофф поедут во Францию для переговоров по Украине.

В то же время президент Зеленский поделился деталями из последних переговоров Украины и США.