Переговоры между США, Украиной и РФ — будут новые раунды

В МИД анонсировали раунды переговоров между Украиной, РФ и США
Украина убеждена, что будут новые раунды переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой. Сейчас между странами продолжается постоянная работа.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.
Новые раунды переговоров между Украиной, Россией и США
Тихий отметил, что постоянная работа между странами продолжается, ведь Украина заинтересована в мире, как никто.
"Украина продемонстрировала свой конструктив, когда речь идет о взаимодействии с США. И мы рассчитываем на конструктив с российской стороны. Но пока что видим только террор", — сказал представитель МИД.
Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на Москву, чтобы там серьезно начали относиться к миру и перестали игнорировать предложениями и пренебрегать не только Украиной, но и США и другими международными партнерами, которые призывают к окончанию войны.
Напомним, Марко Рубио и Стив Виткофф поедут во Францию для переговоров по Украине.
В то же время президент Зеленский поделился деталями из последних переговоров Украины и США.
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