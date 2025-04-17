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Результаты переговоров во Франции — договорились о новой встрече

17 апреля 2025 23:34
Карина Приходько - Редактор
Переговоры Украины и США во Франции — как прошла встреча делегаций
Переговоры Украины и США во Франции. Фото: t.me/ermaka2022
Карина Приходько - Редактор

Делегации Украины и США, а также представителей стран — участниц коалиции желающих 17 апреля провели встречу во Франции. Сейчас на столе переговоров много вариантов, но Украина вместе с партнерами работает, чтобы создать эффективные гарантии безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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Как прошли переговоры Украины и США во Франции

Подытоживая сегодняшние встречи в Париже, Ермак отметил, что на столе переговоров много вариантов. Украина вместе с партнерами работает для того, чтобы создать комплекс самых современных и эффективных гарантий безопасности.

Также он сообщил, что Украина согласилась, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялась мнениями относительно практической реализации этого этапа.

"Мы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее. Еще раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде", — сказал глава ОПУ.

По его словам, стороны обсудили возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников, договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий.

Как известно, украинскую делегацию возглавляли Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Также присутствовал глава МИД Андрей Сибига.

Переговори України і США у Франції
Рустем Умеров, Кит Келлог и Андрей Ермак. Фото: x.com/generalkellogg

Со стороны США во Францию приехали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Договорились о новой встрече

В то же время Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что на следующей неделе Украина и США встретятся в Лондоне.

"Эти очень открытые, очень искренние обсуждения способствовали продвижению в размышлениях европейцев, украинцев и американцев, которые договорились встретиться снова на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить диалог на этой основе — с тем, чтобы мы могли надеяться уже вскоре достичь прекращения огня, на которое украинцы уже согласились и на которое мы надеемся, что Россия также согласится", — сообщил Барро журналистам после разговора.

Напомним, 16 апреля в МИД анонсировали новые раунды переговоров между Украиной, РФ и США. Все рассчитывают на конструктив со стороны России.

В то же время Дональд Трамп заявил, что США получат ответ России относительно предложения полного прекращения огня уже на этой неделе. Только после этого Америка будет планировать следующие шаги.

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