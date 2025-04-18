Переговоры во Франции - Ермак поблагодарил Макрона

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в Париж выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за активную поддержку Украины и личный вклад в достижение справедливого и прочного мира.

Фотографию с Макроном глава ОП опубликовал в Telegram в пятницу, 18 апреля.

Реклама

Читайте также:

Ермак поблагодарил Макрона

Ермак пожал руку Макрону и поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с российским захватчиком.

"Спасибо, господин президент Эмманюэль Макрон, за ваши усилия в процессе достижения справедливого и устойчивого мира для Украины", — говорится в сообщении.

Ермак поблагодарил Макрона. Фото: ОП

Напомним, 17 апреля делегации Украины, США, а также представителей стран-участниц коалиции желающих провели встречу во Франции. Украина вместе с партнерами работает для того, чтобы создать комплекс самых современных и эффективных гарантий безопасности.