Переговоры во Франции - Ермак поблагодарил Макрона

Ермак во время визита в Париж поблагодарил Макрона — что сказал
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в Париж выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за активную поддержку Украины и личный вклад в достижение справедливого и прочного мира.
Фотографию с Макроном глава ОП опубликовал в Telegram в пятницу, 18 апреля.
Ермак поблагодарил Макрона
Ермак пожал руку Макрону и поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с российским захватчиком.
"Спасибо, господин президент Эмманюэль Макрон, за ваши усилия в процессе достижения справедливого и устойчивого мира для Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 апреля делегации Украины, США, а также представителей стран-участниц коалиции желающих провели встречу во Франции. Украина вместе с партнерами работает для того, чтобы создать комплекс самых современных и эффективных гарантий безопасности.
Читайте Новини.LIVE!