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Ермак во время визита в Париж поблагодарил Макрона — что сказал

18 апреля 2025 08:53
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры во Франции - Ермак поблагодарил Макрона
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в Париж выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за активную поддержку Украины и личный вклад в достижение справедливого и прочного мира.

Фотографию с Макроном глава ОП опубликовал в Telegram в пятницу, 18 апреля.

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Ермак поблагодарил Макрона

Ермак пожал руку Макрону и поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с российским захватчиком.

"Спасибо, господин президент Эмманюэль Макрон, за ваши усилия в процессе достижения справедливого и устойчивого мира для Украины", — говорится в сообщении.

Єрмак подякував Макрону
Ермак поблагодарил Макрона. Фото: ОП

Напомним, 17 апреля делегации Украины, США, а также представителей стран-участниц коалиции желающих провели встречу во Франции. Украина вместе с партнерами работает для того, чтобы создать комплекс самых современных и эффективных гарантий безопасности.

Офис президента Франция Андрей Ермак Эммануэль Макрон Париж война в Украине
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