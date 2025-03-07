Зустріч Умєрова на Каллас у Брюсселі 7 березня — про що говорили

Високий представник ЄС Кая Каллас та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові оборонні ресурси для України. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з високим представником ЄС Каєю Каллас у п'ятницю, 7 березня.

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Умєров відзначив, що з Каллас відбувся важливий діалог щодо фінансування оборони України.

"ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові ресурси для постачання боєприпасів та ракет до ППО, а також для підготовки й оснащення українських воїнів", — йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що також обговорили можливість створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС.

"Вдячний Каї Каллас та Європейському Союзу за стійку позицію й підтримку", — підсумував Умєров.

Повідомлення Умєрова в Facebook

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Ради Україна-НАТО провів переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Також ми писали, що Польща й Україна планують запустити спільні оборонні підприємства.