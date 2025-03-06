Польща зміцнює військову співпрацю з Україною - що відомо

Рустем Умєров і Владислав Косиняк-Камиш. Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш може незабаром відвідати Україну, де обговорить співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Також стали відомі перші подробиці щодо конкретних дій Польщі для захисту України.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Варшаві, передає Укрінформ.

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Україна просто зараз отримує допомогу від Польщі в рамках 46-го пакета

Косіняк-Камиш підкреслив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Польща активно підтримує Україну, оскільки це є принциповим питанням для Варшави. Він наголосив, що допомога продовжуватиметься, поки Росія атакує цивільні об'єкти, а невинні люди гинуть від бомбардувань.

Зараз триває передача 46-го пакета військової допомоги Україні на суму майже 200 мільйонів євро. Для координації цього процесу в Україні перебуває заступник польського міністра оборони Павел Залевський.

Польща залишається одним із лідерів у підготовці українських військових. Станом на сьогодні на території країни пройшли навчання майже 28 тисяч українських військовослужбовців.

Крім того, продовжує функціонувати логістичний хаб у Ряшеві-Ясьонці, який відіграє важливу роль у постачанні військової допомоги для ЗСУ.

Спільні оборонні проєкти та економічна місія

Косіняк-Камиш наголосив на важливості співпраці між оборонно-промисловими комплексами України та Польщі, включаючи спільні інвестиції в обох країнах. Він повідомив, що найближчим часом здійснить візит до Києва разом з економічною місією польського ОПК.

За словами міністра, українська сторона вже представила чіткі пропозиції щодо співпраці, а домовленості передбачають стислий термін на надання відповідей. Це зобов’язує Польщу до активізації спільних проєктів у військовій сфері.

"І це робиться не лише на воєнний час. Йдеться про створення потенціалу відлякування на період після війни", — заявив Косіняк-Камиш.

Він також підкреслив важливість ініціативи щодо створення спільних підприємств у сфері ОПК, що не лише посилить безпеку регіону, а й сприятиме створенню нових робочих місць та розвитку промислової кооперації.

Окрему увагу міністр оборони Польщі приділив функціонуванню нещодавно відкритого в Бидгощі Центру Україна-НАТО, який сприяє обміну досвідом між військовими фахівцями.

Нагадаємо, у Брюсселі тим часом триває позаплановий саміт, де взяв участь президент Володимир Зеленський та низка європейських лідерів.

Глава Європейського союзу Урсула фон дер Ляєн оголосила про залучення 800 млрд євро на оборонні витрати для захисту Європи та України.