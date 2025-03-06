ЄС інвестує 800 млрд євро в оборону та підтримку України

Президент Європейської ради Антоніо Коста та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрічаються з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS

Європейські лідери прибувають на позачерговий саміт в Брюсселі, щоб узгодити план зміцнення оборонного потенціалу Європи та підтримки України. Частина з прибулих європейських високопосадовців висловили підтримку українському народові та висловились щодо мирних ініціатив для закінчення війни в Україні.

Про це Новини.LIVE стало відомо із прямої мови високопосадовців у Брюсселі.

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Шольц висловив підтримку Україні у протистоянні російській агресії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який завершує свою каденцію, заявив, що головною метою саміту є забезпечення подальшої підтримки України, зокрема через зміцнення європейських оборонних можливостей. Він підкреслив, що жоден примусовий мир для Києва не буде прийнятним.

"Дуже важливо, щоб ми гарантували, що Україні не доведеться приймати продиктований мир, а мати чесний, справедливий мир, який гарантує суверенітет і незалежність України", — наголосив Шольц.

Він також підтримав ініціативу майбутнього канцлера Фрідріха Мерца щодо збільшення оборонних витрат Німеччини, що передбачає внесення змін до конституції. Шольц закликав і Європейський Союз переглянути свої правила для ефективнішої відповіді на безпекові виклики.

Крім того, він висловив занепокоєння щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про розширення європейської ядерної програми. За словами Шольца, це може призвести до послаблення ролі США в європейській безпеці, що є небезпечним для континенту.

Урсула фон дер Ляєн оголосила про посилення обороноздатності ЄС та України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа "стоїть перед чіткою загрозою" і потребує негайного переозброєння. Відповідно до нової ініціативи, ЄС інвестує 800 мільярдів євро в посилення обороноздатності, зокрема в розширення військової допомоги Україні.

Антоніу Кошта закликав до ухвалення рішення

Очільник Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що лідери ЄС більше не можуть обмежуватися лише дискусіями — сьогодні приймаються конкретні рішення. Він підкреслив, що зміцнення оборони ЄС автоматично сприятиме посиленню обороноздатності України.

Люксембург акцентує на необхідності зміцнювати оборону

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що Європа має зміцнювати свою оборону незалежно від того, чи всі країни згодні з цим рішенням.

"Нам потрібна більша європейська оборона, і якщо одна або дві країни не хочуть поділяти цю точку зору, я думаю, що інші повинні йти вперед, наскільки це можливо. І це те, за що я виступаю", — наголосив він.

Дональд Туск переконаний у спроможності досягти смправедливого миру

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа переживає момент змін у питанні оборони та готовності протистояти загрозам з боку Росії.

"Сьогодні — день, коли все може змінитися, коли Європа чітко заявляє про свою рішучість", — сказав Туск.

Він наголосив, що ЄС має всі можливості для перемоги в економічному та військовому протистоянні з Росією, адже Захід є значно сильнішим. Прем’єр також порівняв нинішню ситуацію з холодною війною, висловивши впевненість, що Росія зрештою програє гонку озброєнь, як це сталося з СРСР у 1980-х.

"Європа в цілому справді здатна виграти будь-яке військове, фінансове, економічне протистояння з Росією — ми просто сильніші", — каже він.

Туск також підтримав пропозицію Франції щодо ядерного стримування, зазначивши, що вона має стати частиною ширшої координації європейських оборонних зусиль.

Роберта Мецола закликала рішуче підтримати Україну

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала до рішучіших дій на підтримку України.

"Настав час вкласти реальні гроші в Україну. Ми повинні виробляти, ми повинні бути готові, ми повинні захистити", — заявила вона, підкресливши, що європейці очікують від своїх лідерів посилення обороноздатності.

Литва подякувала українським воїнам

Президент Литви Гітанас Науседа під час спілкування з журналістами заявив, що немає потреби пояснювати важливість позапланової зустрічі.

"Не потрібно пояснювати... наскільки важлива ця зустріч, адже Україна щодня виграє для нас дорогоцінний час, розплачується своєю кров’ю", — заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив подяку європейським лідерам за підтримку.

Тим часом Голова ЄС Урсула фон дер Ляєн оголосила про план переозброєння Європи і повідомила перші подробиці.