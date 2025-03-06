ЕС инвестирует 800 млрд евро в оборону и поддержку Украины

Президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встречаются с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS

Европейские лидеры прибывают на внеочередной саммит в Брюсселе, чтобы согласовать план укрепления оборонного потенциала Европы и поддержки Украины. Часть из прибывших европейских чиновников выразили поддержку украинскому народу и высказались относительно мирных инициатив для окончания войны в Украине.

Об этом Новини.LIVE стало известно из прямой речи чиновников в Брюсселе.

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Шольц выразил поддержку Украине в противостоянии российской агрессии

Канцлер Германии Олаф Шольц, который завершает свою каденцию, заявил, что главной целью саммита является обеспечение дальнейшей поддержки Украины, в частности через укрепление европейских оборонных возможностей. Он подчеркнул, что ни один принудительный мир для Киева не будет приемлемым.

"Очень важно, чтобы мы гарантировали, что Украине не придется принимать продиктованный мир, а иметь честный, справедливый мир, который гарантирует суверенитет и независимость Украины", — подчеркнул Шольц.

Он также поддержал инициативу будущего канцлера Фридриха Мерца по увеличению оборонных расходов Германии, что предусматривает внесение изменений в конституцию. Шольц призвал и Европейский Союз пересмотреть свои правила для более эффективного ответа на вызовы безопасности.

Кроме того, он выразил обеспокоенность относительно предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о расширении европейской ядерной программы. По словам Шольца, это может привести к ослаблению роли США в европейской безопасности, что опасно для континента.

Урсула фон дер Ляйен объявила об усилении обороноспособности ЕС и Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа "стоит перед четкой угрозой" и нуждается в немедленном перевооружении. Согласно новой инициативе, ЕС инвестирует 800 миллиардов евро в усиление обороноспособности, в частности в расширение военной помощи Украине.

Антониу Кошта призвал к принятию решения

Глава Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что лидеры ЕС больше не могут ограничиваться только дискуссиями — сегодня принимаются конкретные решения. Он подчеркнул, что укрепление обороны ЕС автоматически будет способствовать усилению обороноспособности Украины.

Люксембург акцентирует на необходимости укреплять оборону

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что Европа должна укреплять свою оборону независимо от того, все ли страны согласны с этим решением.

"Нам нужна большая европейская оборона, и если одна или две страны не хотят разделять эту точку зрения, я думаю, что другие должны идти вперед, насколько это возможно. И это то, за что я выступаю", — подчеркнул он.

Дональд Туск убежден в способности достичь справедливого мира

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа переживает момент изменений в вопросе обороны и готовности противостоять угрозам со стороны России.

"Сегодня — день, когда все может измениться, когда Европа четко заявляет о своей решимости", — сказал Туск.

Он подчеркнул, что ЕС имеет все возможности для победы в экономическом и военном противостоянии с Россией, ведь Запад значительно сильнее. Премьер также сравнил нынешнюю ситуацию с холодной войной, выразив уверенность, что Россия в конце концов проиграет гонку вооружений, как это произошло с СССР в 1980-х.

"Европа в целом действительно способна выиграть любое военное, финансовое, экономическое противостояние с Россией — мы просто сильнее", — говорит он.

Туск также поддержал предложение Франции по ядерному сдерживанию, отметив, что оно должно стать частью более широкой координации европейских оборонных усилий.

Роберта Мецола призвала решительно поддержать Украину

Президент Европарламента Роберта Мецола призвала к более решительным действиям в поддержку Украины.

"Пришло время вложить реальные деньги в Украину. Мы должны производить, мы должны быть готовы, мы должны защитить", — заявила она, подчеркнув, что европейцы ожидают от своих лидеров усиления обороноспособности.

Литва поблагодарила украинских воинов

Президент Литвы Гитанас Науседа во время общения с журналистами заявил, что нет нужды объяснять важность внеплановой встречи.

"Не нужно объяснять... насколько важна эта встреча, ведь Украина ежедневно выигрывает для нас драгоценное время, расплачивается своей кровью", — заявил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность европейским лидерам за поддержку.

Тем временем Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения Европы и сообщила первые подробности.