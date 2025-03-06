Польша укрепляет военное сотрудничество с Украиной — что известно

Рустем Умеров и Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш может вскоре посетить Украину, где обсудит сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также стали известны первые подробности относительно конкретных действий Польши для защиты Украины.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Варшаве, передает Укринформ.

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Украина прямо сейчас получает помощь от Польши в рамках 46-го пакета

Косиняк-Камыш подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения Польша активно поддерживает Украину, поскольку это является принципиальным вопросом для Варшавы. Он подчеркнул, что помощь будет продолжаться, пока Россия атакует гражданские объекты, а невинные люди гибнут от бомбардировок.

Сейчас идет передача 46-го пакета военной помощи Украине на сумму почти 200 миллионов евро. Для координации этого процесса в Украине находится заместитель польского министра обороны Павел Залевский.

Польша остается одним из лидеров в подготовке украинских военных. По состоянию на сегодня на территории страны прошли обучение почти 28 тысяч украинских военнослужащих.

Кроме того, продолжает функционировать логистический хаб в Ряшеве-Ясенке, который играет важную роль в поставках военной помощи для ВСУ.

Совместные оборонные проекты и экономическая миссия

Косиняк-Камыш отметил важность сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами Украины и Польши, включая совместные инвестиции в обеих странах. Он сообщил, что в ближайшее время совершит визит в Киев вместе с экономической миссией польского ОПК.

По словам министра, украинская сторона уже представила четкие предложения по сотрудничеству, а договоренности предусматривают сжатый срок на предоставление ответов. Это обязывает Польшу к активизации совместных проектов в военной сфере.

"И это делается не только на военное время. Речь идет о создании потенциала отпугивания на период после войны", — заявил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул важность инициативы по созданию совместных предприятий в сфере ОПК, что не только усилит безопасность региона, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию промышленной кооперации.

Особое внимание министр обороны Польши уделил функционированию недавно открытого в Быдгоще Центра Украина-НАТО, который способствует обмену опытом между военными специалистами.

Напомним, в Брюсселе тем временем продолжается внеплановый саммит, где принял участие президент Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров.

Глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен объявила о привлечении 800 млрд евро на оборонные расходы для защиты Европы и Украины.