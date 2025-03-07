Встреча Умерова на Каллас в Брюсселе 7 марта - о чем говорили

Высокий представитель ЕС Кая Каллас и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

ЕС работает над новой инициативой, которая позволит привлечь дополнительные оборонные ресурсы для Украины. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с высоким представителем ЕС Каей Каллас в пятницу, 7 марта.

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Умеров отметил, что с Каллас состоялся важный диалог по финансированию обороны Украины.

"ЕС работает над новой инициативой, которая позволит привлечь дополнительные ресурсы для поставки боеприпасов и ракет в ПВО, а также для подготовки и оснащения украинских воинов", — говорится в сообщении.

Министр добавил, что также обсудили возможность создавать совместные предприятия с ведущими оборонными компаниями как в Украине, так и на территории ЕС.

"Благодарен Кае Каллас и Европейскому Союзу за устойчивую позицию и поддержку", — подытожил Умеров.

Сообщение Умерова в Facebook

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Совета Украина-НАТО провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Также мы писали, что Польша и Украина планируют запустить совместные оборонные предприятия.