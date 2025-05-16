Пресконференція Умєрова 16 травня - деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 16 травня, о 18:00 за київським часом відбудеться пресконференція голови української делегації Рустема Умєрова. Він розкриє підсумки переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє джерело Новини.LIVE.

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Пресконференція Умєрова

На тлі обговорень щодо можливих перемовин між Україною та Росією кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець заявила, що інформація про те, що Росія нібито наполягає на прямих переговорах з Україною, наразі не підтверджена.

За її словами, обидві делегації залишаються у Стамбулі й поки що не планують залишати місто.

Нагадаємо, що представники російської делегації висловили задоволення ходом переговорного процесу з Україною та підтвердили готовність до подальших контактів. Крім того, делегація РФ повідомила про запланований найближчим часом обмін полоненими за схемою "1000 на 1000".

Також варто зазначити, що, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, наразі ведеться підготовка до можливої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.