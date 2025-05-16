Пресс-конференция Умерова 16 мая - детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН

В пятницу, 16 мая, в 18:00 по киевскому времени состоится пресс-конференция главы украинской делегации Рустема Умерова. Он раскроет итоги переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает источник Новини.LIVE.

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Пресс-конференция Умерова

На фоне обсуждений относительно возможных переговоров между Украиной и Россией корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец заявила, что информация о том, что Россия якобы настаивает на прямых переговорах с Украиной, пока не подтверждена.

По ее словам, обе делегации остаются в Стамбуле и пока не планируют покидать город.

Напомним, что представители российской делегации выразили удовлетворение ходом переговорного процесса с Украиной и подтвердили готовность к дальнейшим контактам. Кроме того, делегация РФ сообщила о запланированном в ближайшее время обмене пленными по схеме "1000 на 1000".

Также стоит отметить, что, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, сейчас ведется подготовка к возможной встрече между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.