Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Про це глава Міноборони України повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 27 лютого.

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Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу

"Сьогодні своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України", — повідомив Умєров.

А також зазначив, що на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

За словами Умєрова, Гнатов має більш ніж 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

"Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави", — резюмував глава оборонного відомства України.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Андрій Гнатов — що про нього відомо

Зазначимо, що 26 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ №148/2025, яким звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Війн обіймав цю посаду з червня 2024 року.

У 2001 році Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ. У 2016-2018 роках обіймав посаду начальника штабу — заступника командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У 2018 році Андрія Гнатова призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, яку він очолював до 2021 року.

На початку 2022 року Гнатов очолив штаб та став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

У червні 2022 року йому надали звання бригадного генерала. Згодом він став командувачем ОУВ "Примор'я" (Одеський напрямок).

Навесні 2023 року він керував обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Навесні 2024 року Гнатов став командувачем військ Оперативного командування "Схід".

А у червні 2024 року Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України.

У серпні того ж року йому надали звання генерал-майора.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, на посаду посла України в Туреччині.

Крім того, 14 лютого Кабінет Міністрів України призначив колишнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю на нову посаду. Він став першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.