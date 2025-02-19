Посаду посла в Туреччині тепер буде обіймати Наріман Джеляла, що є кримськотатарським активістом

Посол України в Туреччині Наріман Джелял. Фото: Суспільне Крим

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Туреччині оголосив про призначення Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, на посаду посла України в цій країні.

Про це повідомляє Суспільне Крим.

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Голова держави наголосив на значущості цього призначення, враховуючи те, що Наріман Джелял зазнав політичних репресій з боку російської влади за свою патріотичну позицію. Символічно, що Наріман Джелял розпочне свою дипломатичну місію в новій будівлі українського посольства, яка була урочисто відкрита.

"Майже три роки Наріман пробув у російському ув'язненні просто за те, що він патріот, просто за свою чітку позицію нічого поганого він не зробив",— сказав президент.

Раніше про призначення Нарімана Джеляла було оголошено 20 грудня 2024 року, проте офіційного указу на сайті Офісу Президента поки що немає.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Він висловив подяку Туреччині за теплий прийом, гостинність і конструктив у перемовинах.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська і перша леді Туреччини Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси дітей з інвалідністю. Дітей вивезли зі спеціалізованого психоневрологічного будинку дитини № 3 "Сонечко".