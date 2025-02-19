Должность посла в Турции теперь будет занимать Нариман Джеляла, который является крымскотатарским активистом

Посол Украины в Турции Нариман Джелял. Фото: Общественное Крым

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции объявил о назначении Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, на должность посла Украины в этой стране.

Об этом сообщает Суспільне Крим.

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Глава государства отметил значимость этого назначения, учитывая то, что Нариман Джелял подвергся политическим репрессиям со стороны российской власти за свою патриотическую позицию. Символично, что Нариман Джелял начнет свою дипломатическую миссию в новом здании украинского посольства, которое было торжественно открыто.

"Почти три года Нариман пробыл в российском заключении просто за то, что он патриот, просто за свою четкую позицию ничего плохого он не сделал", — сказал президент.

Ранее о назначении Наримана Джеляла было объявлено 20 декабря 2024 года, однако официального указа на сайте Офиса Президента пока нет.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил благодарность Турции за теплый прием, гостеприимство и конструктив в переговорах.

Тем временем первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили в Анкаре детский дом, где разместили эвакуированных из Одессы детей с инвалидностью. Детей вывезли из специализированного психоневрологического дома ребенка № 3 "Солнышко".