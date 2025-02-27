Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Умеров назначил заместителя начальника Генштаба — кто им стал arrow

Умеров назначил заместителя начальника Генштаба — кто им стал

27 февраля 2025 12:59
Евтушенко Алина - редактор
Андрея Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Об этом глава Минобороны Украины сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 27 февраля.

Читайте также:

Андрея Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба

"Сегодня своим приказом, по согласованию с президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — сообщил Умеров.

А также отметил, что на новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

По словам Умерова, Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях — от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".

"Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", — резюмировал глава оборонного ведомства Украины.

Андрій Гнатов Генштаб ЗСУ
Заместитель начальника Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Андрей Гнатов — что о нем известно

Отметим, что 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ №148/2025, которым уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Воин занимал эту должность с июня 2024 года.

В 2001 году Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. В 2016- 2018 годах занимал должность начальника штаба — заместителя командира 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В 2018 году Андрея Гнатова назначили командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую он возглавлял до 2021 года.

В начале 2022 года Гнатов возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2022 года ему присвоили звание бригадного генерала. Впоследствии он стал командующим ОУВ "Приморье" (Одесское направление).

Весной 2023 года он руководил обороной Бахмута, который входил в зону ответственности ОСУВ "Хортица".

Весной 2024 года Гнатов стал командующим войсками Оперативного командования "Восток".

А в июне 2024 года Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

В августе того же года ему присвоено звание генерал-майора.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, на должность посла Украины в Турции.

Кроме того, 14 февраля Кабинет Министров Украины назначил бывшего постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу на новую должность. Он стал первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Минобороны назначение Генштаб ВСУ Рустем Умеров
Реклама
Реклама
Реклама