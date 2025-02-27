Андрея Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Об этом глава Минобороны Украины сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 27 февраля.

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Андрея Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба

"Сегодня своим приказом, по согласованию с президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — сообщил Умеров.

А также отметил, что на новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

По словам Умерова, Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях — от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".

"Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", — резюмировал глава оборонного ведомства Украины.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Андрей Гнатов — что о нем известно

Отметим, что 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ №148/2025, которым уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Воин занимал эту должность с июня 2024 года.

В 2001 году Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. В 2016- 2018 годах занимал должность начальника штаба — заместителя командира 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В 2018 году Андрея Гнатова назначили командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую он возглавлял до 2021 года.

В начале 2022 года Гнатов возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2022 года ему присвоили звание бригадного генерала. Впоследствии он стал командующим ОУВ "Приморье" (Одесское направление).

Весной 2023 года он руководил обороной Бахмута, который входил в зону ответственности ОСУВ "Хортица".

Весной 2024 года Гнатов стал командующим войсками Оперативного командования "Восток".

А в июне 2024 года Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

В августе того же года ему присвоено звание генерал-майора.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, на должность посла Украины в Турции.

Кроме того, 14 февраля Кабинет Министров Украины назначил бывшего постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу на новую должность. Он стал первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.