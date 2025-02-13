Уряд призначив Кислицю першим заступником Сибіги

Сергій Кислиця. Фото: CNN

Кабінет Міністрів України у четвер, 14 лютого, призначив колишнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю на нову посаду. Він став першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Про це йдеться на сайті Уряду.

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Призначення Кислиці

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником Міністра закордонних справ України", — йдеться у розпорядженні.

Скриншот рішення Кабміну

Що відомо про Кислицю

Сергій Кислиця. Фото: ООН

Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2019 року. Під час своєї роботи він активно відстоював українські інтереси на міжнародній арені, викривав російську пропаганду та наполягав на посиленні санкцій проти РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кислиця зробив низку жорстких заяв щодо агресії РФ. Він звинуватив Росію у воєнних злочинах, закликав до її виключення з Ради Безпеки ООН та порівнював дії Кремля з політикою нацистської Німеччини.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН Кислиця заявив, що концепція "мир за будь-яку ціну" не призведе до тривалого миру, а лише заохотить Росію продовжувати порушувати міжнародне право.

А наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський призначив нового постійного представника при відділенні ООН — ним став Євгеній Цимбалюк.