Уряд призначив Кислицю першим заступником Сибіги

Кислицю призначили на нову посаду — розпорядження Кабміну
Кабінет Міністрів України у четвер, 14 лютого, призначив колишнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю на нову посаду. Він став першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Про це йдеться на сайті Уряду.
Призначення Кислиці
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником Міністра закордонних справ України", — йдеться у розпорядженні.
Що відомо про Кислицю
Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2019 року. Під час своєї роботи він активно відстоював українські інтереси на міжнародній арені, викривав російську пропаганду та наполягав на посиленні санкцій проти РФ.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кислиця зробив низку жорстких заяв щодо агресії РФ. Він звинуватив Росію у воєнних злочинах, закликав до її виключення з Ради Безпеки ООН та порівнював дії Кремля з політикою нацистської Німеччини.
Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН Кислиця заявив, що концепція "мир за будь-яку ціну" не призведе до тривалого миру, а лише заохотить Росію продовжувати порушувати міжнародне право.
А наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський призначив нового постійного представника при відділенні ООН — ним став Євгеній Цимбалюк.
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