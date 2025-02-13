Правительство назначило Кислицу первым заместителем Сибиги

Кислицу назначили на новую должность — распоряжение Кабмина
Кабинет Министров Украины в четверг, 14 февраля, назначил бывшего постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу на новую должность. Он стал первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Об этом говорится на сайте правительства.
Назначение Кислицы
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем Министра иностранных дел Украины", — говорится в распоряжении.
Что известно о Кислице
Кислица занимал должность постоянного представителя Украины при ООН с 2019 года. Во время своей работы он активно отстаивал украинские интересы на международной арене, разоблачал российскую пропаганду и настаивал на усилении санкций против РФ.
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Кислица сделал ряд жестких заявлений относительно агрессии РФ. Он обвинил Россию в военных преступлениях, призвал к ее исключению из Совета Безопасности ООН и сравнивал действия Кремля с политикой нацистской Германии.
Напомним, во время заседания Совбеза ООН Кислица заявил, что концепция "мир любой ценой" не приведет к длительному миру, а лишь поощрит Россию продолжать нарушать международное право.
А в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя при отделении ООН — им стал Евгений Цимбалюк.
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