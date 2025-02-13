Правительство назначило Кислицу первым заместителем Сибиги

Сергей Кислица. Фото: CNN

Кабинет Министров Украины в четверг, 14 февраля, назначил бывшего постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу на новую должность. Он стал первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Об этом говорится на сайте правительства.

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Назначение Кислицы

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем Министра иностранных дел Украины", — говорится в распоряжении.

Скриншот решения Кабмина

Что известно о Кислице

Сергей Кислица. Фото: ООН

Кислица занимал должность постоянного представителя Украины при ООН с 2019 года. Во время своей работы он активно отстаивал украинские интересы на международной арене, разоблачал российскую пропаганду и настаивал на усилении санкций против РФ.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Кислица сделал ряд жестких заявлений относительно агрессии РФ. Он обвинил Россию в военных преступлениях, призвал к ее исключению из Совета Безопасности ООН и сравнивал действия Кремля с политикой нацистской Германии.

Напомним, во время заседания Совбеза ООН Кислица заявил, что концепция "мир любой ценой" не приведет к длительному миру, а лишь поощрит Россию продолжать нарушать международное право.

А в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя при отделении ООН — им стал Евгений Цимбалюк.