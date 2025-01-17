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Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

17 січня 2025 16:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Завершення війни — Кислиця заявив, що Україна хоче миру, але не прийме його "за будь-яку ціну"
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Фото: x.com/SergiyKyslytsya
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Концепція "миру за будь-яку ціну" не призведе до тривалого миру. Вона лише заохотить Росію продовжувати порушувати міжнародне право.

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки.

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Кислиця зазначив, що геополітичні амбіції Росії виходять далеко за межі України, і нагадав про її вимогу повернення НАТО до кордонів 1997 року. 

"Для тих, хто, можливо, забув ультиматуми, висунуті Росією перед вторгненням, я нагадаю їхню основну вимогу: "НАТО має повернутися до кордонів 1997 року". Про це варто пам'ятати деяким країнам, які приєдналися до Альянсу на більш пізньому етапі. Якщо ми хочемо жити в безпечному і захищеному світі, ми не повинні шкодувати зусиль для протидії агресивній імперіалістичній політиці Росії. Реалізація концепції "мир через силу" є єдиним ефективним інструментом для зупинки агресора та забезпечення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", — сказав він.

Постпред України додав, що дипломатичний шлях до миру лежить через виконання української Формули миру.

"Ми також готові розглянути мирні ідеї інших країн, які враховують необхідність відновлення територіальної цілісності України, не ототожнюють жертву з агресором та базуються на принципі "нічого про Україну без України". Їх можна обговорювати у форматах, запропонованих Формулою миру", — підсумував Кислиця.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією ООН. Її очолювали Том Флетчер та Філіппо Гранді. Також глава держави призначив нового постійного представника при відділенні ООН.

ООН Сергій Кислиця війна в Україні Росія Формула миру

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