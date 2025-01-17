Завершение войны — Кислица заявил, что Украина хочет мира, но не примет его "любой ценой"

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Концепция "мира любой ценой" не приведет к длительному миру. Она лишь поощрит Россию продолжать нарушать международное право.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности.

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Кислица отметил, что геополитические амбиции России выходят далеко за пределы Украины, и напомнил о ее требовании возвращения НАТО к границам 1997 года.

"Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, выдвинутые Россией перед вторжением, я напомню их основное требование: "НАТО должно вернуться к границам 1997 года". Об этом стоит помнить некоторым странам, которые присоединились к Альянсу на более позднем этапе. Если мы хотим жить в безопасном и защищенном мире, мы не должны жалеть усилий для противодействия агрессивной империалистической политике России. Реализация концепции "мир через силу" является единственным эффективным инструментом для остановки агрессора и обеспечения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН", — сказал он.

Постпред Украины добавил, что дипломатический путь к миру лежит через выполнение украинской Формулы мира.

"Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других стран, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины, не отождествляют жертву с агрессором и базируются на принципе "ничего об Украине без Украины". Их можно обсуждать в форматах, предложенных "Формулой мира", — подытожил Кислица.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией ООН. Ее возглавляли Том Флетчер и Филиппо Гранди. Также глава государства назначил нового постоянного представителя при отделении ООН.