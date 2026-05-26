Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров поїхав до Берліну говорити про безпекові питання

Умєров поїхав до Берліну говорити про безпекові питання

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 18:06
Умєров поїхав до Берліну говорити про безпекові питання
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Очільник української переговорної делегації та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліну. Він уже провів зустріч із радником канцлера ФРН із зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером. Зокрема, сторони говорили про безпекові питання.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі Рустема Умєрова, передає Новини.LIVE.

Умєров у Берліні

"Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною. Питання "обмеженого членства в ЄС" не обговорювали", — розповіли у пресслужбі Умєрова.

Раніше у ЗМІ повідомляли про нібито екстрені та закриті перемовини, але в секретаря РНБО заперечили цю інформацію.

"Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін. Також на цьому тижні будуть ще декілька європейських столиць", — розповіли в пресслужбі.

Читайте також:

Що передувало

Видання Politico повідомляло про нібито термінові закриті переговори в Берліні за участі Умєрова та радників із національної безпеки Німеччини, Франції й Великої Британії, що відбулися на тлі заяв російської влади про заплановані удари по Києву.

А один із дипломатів ЄС натякнув на "прямий зв’язок" між візитом Умєрова та нещодавньою заявою Фрідріха Мерца щодо можливого надання Києву "асоційованого членства" в ЄС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, Україна може отримати новий формат співпраці з ЄС без повноцінного права участі в ухваленні рішень. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для Києва статус "асоційованого члена".

Раніше у США відбулася зустріч української делегації зі спецпредставника США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зокрема, сторони обговорювали повернення українців із російського полону.

Німеччина Україна Рустем Умєров
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації