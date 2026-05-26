Умєров поїхав до Берліну говорити про безпекові питання

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Очільник української переговорної делегації та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліну. Він уже провів зустріч із радником канцлера ФРН із зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером. Зокрема, сторони говорили про безпекові питання.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі Рустема Умєрова, передає Новини.LIVE.

Умєров у Берліні

"Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною. Питання "обмеженого членства в ЄС" не обговорювали", — розповіли у пресслужбі Умєрова.

Раніше у ЗМІ повідомляли про нібито екстрені та закриті перемовини, але в секретаря РНБО заперечили цю інформацію.

"Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін. Також на цьому тижні будуть ще декілька європейських столиць", — розповіли в пресслужбі.

Що передувало

Видання Politico повідомляло про нібито термінові закриті переговори в Берліні за участі Умєрова та радників із національної безпеки Німеччини, Франції й Великої Британії, що відбулися на тлі заяв російської влади про заплановані удари по Києву.

А один із дипломатів ЄС натякнув на "прямий зв’язок" між візитом Умєрова та нещодавньою заявою Фрідріха Мерца щодо можливого надання Києву "асоційованого членства" в ЄС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, Україна може отримати новий формат співпраці з ЄС без повноцінного права участі в ухваленні рішень. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для Києва статус "асоційованого члена".

Раніше у США відбулася зустріч української делегації зі спецпредставника США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зокрема, сторони обговорювали повернення українців із російського полону.