Умеров поехал в Берлин говорить о вопросах безопасности

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Глава украинской переговорной делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Берлин. Он уже провел встречу с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером. В частности, стороны говорили о вопросах безопасности.

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе Рустема Умерова, передает Новини.LIVE.

Умеров в Берлине

"Обсуждали вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество, в частности, по Drone Deal между Украиной и Германией. Вопрос "ограниченного членства в ЕС" не обсуждали", — рассказали в пресс-службе Умерова.

Ранее в СМИ сообщали о якобы экстренных и закрытых переговорах, но у секретаря СНБО опровергли эту информацию.

"Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин. Также на этой неделе будут еще несколько европейских столиц", — рассказали в пресс-службе.

Что предшествовало

Издание Politico сообщало о якобы срочных закрытых переговорах в Берлине с участием Умерова и советников по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании, состоявшихся на фоне заявлений российских властей о запланированных ударах по Киеву.

А один из дипломатов ЕС намекнул на "прямую связь" между визитом Умерова и недавним заявлением Фридриха Мерца о возможном предоставлении Киеву "ассоциированного членства" в ЕС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, Украина может получить новый формат сотрудничества с ЕС без полноценного права участия в принятии решений. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Киева статус "ассоциированного члена".

Ранее в США состоялась встреча украинской делегации со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В частности, стороны обсуждали возвращение украинцев из российского плена.