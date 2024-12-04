Україна розпочала серійне виробництво ракети "Паляниця"

Ракета "Паляниця". Фото ілюстративне: Оборонно-промисловий кур'єр

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що ракета "Паляниця" вийшла у серійне виробництво. Їх використання можна не узгоджувати із західними партнерами.

Про це Умєров написав у матеріалі для LB.ua у середу, 4 грудня.

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Виробництво ракети "Паляниця"

Очільник Міноборони зазначив, що було відновлено та масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

"Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети "Паляниця", яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони", — зазначив Умєров.

Він додав, що стратегічна важливість власних ракет полягає у тому, що їх використання не треба узгоджувати із західними партнерами.

Раніше ми повідомляли, що Україна успішно масштабувала серійне виробництво вдосконалених ракет "Нептун", призначених для ураження цілей на великих відстанях.

Нагадаємо, як заявив Президент України Володимир Зеленський, українська армія стала однією з найпотужніших у світі, а за рівнем технологічного розвитку війська України стали найсильнішими в Європі. Наразі держава працює над виробництвом власної зброї, зокрема й ракет.