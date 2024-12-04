Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство arrow

Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство

4 декабря 2024 13:56
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Украина начала серийное производство ракеты "Паляница"
Ракета "Паляниця". Фото иллюстративное: Оборонно-промисловий кур'єр
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Их использование можно не согласовывать с западными партнерами.

Об этом Умеров написал в материале для LB.ua в среду, 4 декабря.

Читайте также:

Производство ракеты "Паляниця"

Глава Минобороны отметил, что было возобновлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

"Частные предприятия также демонстрируют невероятные результаты. К примеру, новый стартап реализовал проект ракеты "Паляниця", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны", — отметил Умеров.

Он добавил, что стратегическая важность собственных ракет состоит в том, что их использование не следует согласовывать с западными партнерами.

Ранее мы сообщали, что Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун", предназначенных для поражения целей на больших расстояниях.

Напомним, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская армия стала одной из самых мощных в мире, а по уровню технологического развития войска Украины стали сильнейшими в Европе. В настоящее время государство работает над производством собственного оружия, в том числе ракет.

Минобороны ракета производство Умеров ракета-дрон "Паляниця"

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:25 Глава PlayStation рассказал, заменит ли ИИ разработчиков видеоигр

14:12 Укрпочта расширила ассортимент услуг — что изменилось

14:07 В Харькове коммунальник ударил бутылкой прохожего — что решил суд

14:05 Посылки без очередей — как оформить заказ на Новой Почте

14:03 НАТО должно предоставить Украине гарантии, — глава МИД Литвы

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

13:59 Россияне накапливают силы на юге — где и для чего

13:56 Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство

13:49 "Зимова єПідтримка" — как правильно оформить выплаты

13:36 Боец самовольно покинул часть и не вернулся — решение суда

13:30 Юрист объяснил, лишают ли уклонистов водительских прав

14:25 Глава PlayStation рассказал, заменит ли ИИ разработчиков видеоигр

14:12 Укрпочта расширила ассортимент услуг — что изменилось

14:07 В Харькове коммунальник ударил бутылкой прохожего — что решил суд

14:05 Посылки без очередей — как оформить заказ на Новой Почте

14:03 НАТО должно предоставить Украине гарантии, — глава МИД Литвы

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

13:59 Россияне накапливают силы на юге — где и для чего

13:56 Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство

13:49 "Зимова єПідтримка" — как правильно оформить выплаты

13:36 Боец самовольно покинул часть и не вернулся — решение суда

13:30 Юрист объяснил, лишают ли уклонистов водительских прав

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету