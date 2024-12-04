Украина начала серийное производство ракеты "Паляница"

Ракета "Паляниця". Фото иллюстративное: Оборонно-промисловий кур'єр

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Их использование можно не согласовывать с западными партнерами.

Об этом Умеров написал в материале для LB.ua в среду, 4 декабря.

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Производство ракеты "Паляниця"

Глава Минобороны отметил, что было возобновлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

"Частные предприятия также демонстрируют невероятные результаты. К примеру, новый стартап реализовал проект ракеты "Паляниця", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны", — отметил Умеров.

Он добавил, что стратегическая важность собственных ракет состоит в том, что их использование не следует согласовывать с западными партнерами.

Ранее мы сообщали, что Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун", предназначенных для поражения целей на больших расстояниях.

Напомним, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская армия стала одной из самых мощных в мире, а по уровню технологического развития войска Украины стали сильнейшими в Европе. В настоящее время государство работает над производством собственного оружия, в том числе ракет.