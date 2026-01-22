Українська делегація в Давосі провела зустрічі з BlackRock

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: ОПУ

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про роботу української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним він провів низку зустрічей із представниками BlackRock — однієї з найбільших американських інвестиційних компаній, яка залучена до формування підходів щодо післявоєнної відбудови та економічного відновлення України.

Про це він повідомив у Telegram.

У межах форуму також відбулися переговори з прем'єр-міністрами Норвегії та Катару. Окремо Рустем Умєров зустрівся з американськими партнерами Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Під час зустрічей сторони обговорювали питання економічного розвитку України, відновлення після завершення бойових дій та надання безпекових гарантій.

Українська делегація поінформувала партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури. Зокрема йшлося про ситуацію в Києві, де внаслідок ударів мільйони людей залишилися без електропостачання та тепла.

