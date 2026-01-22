Відео
Головна Новини дня Умєров повідомив про переговори з BlackRock у Давосі

Умєров повідомив про переговори з BlackRock у Давосі

Дата публікації: 22 січня 2026 07:43
Українська делегація в Давосі провела зустрічі з BlackRock
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: ОПУ

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про роботу української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним він провів низку зустрічей із представниками BlackRock — однієї з найбільших американських інвестиційних компаній, яка залучена до формування підходів щодо післявоєнної відбудови та економічного відновлення України.

Про це він повідомив у Telegram.

Читайте також:

Умєров розповів про що говорила українська делегація у Давосі

У межах форуму також відбулися переговори з прем'єр-міністрами Норвегії та Катару. Окремо Рустем Умєров зустрівся з американськими партнерами Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Під час зустрічей сторони обговорювали питання економічного розвитку України, відновлення після завершення бойових дій та надання безпекових гарантій.

Українська делегація поінформувала партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури. Зокрема йшлося про ситуацію в Києві, де внаслідок ударів мільйони людей залишилися без електропостачання та тепла.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Росія хоче долучитися до створеної ним "Ради миру" та назвав цікавий нюанс. 

Також читайте на Новини.LIVE усі подробиці про те, як відбувся другий день саміту у Давосі.

Давид Арахамія війна в Україні Рустем Умєров Стів Віткофф саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
