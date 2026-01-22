Украинская делегация в Давосе провела встречи с BlackRock

Умеров сообщил о переговорах с BlackRock в Давосе
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о работе украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел ряд встреч с представителями BlackRock — одной из крупнейших американских инвестиционных компаний, которая привлечена к формированию подходов по послевоенному восстановлению и экономическому восстановлению Украины.
Умеров рассказал о чем говорила украинская делегация в Давосе
В рамках форума также состоялись переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара. Отдельно Рустем Умеров встретился с американскими партнерами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
Во время встреч стороны обсуждали вопросы экономического развития Украины, восстановления после завершения боевых действий и предоставления гарантий безопасности.
Украинская делегация проинформировала партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры. В частности речь шла о ситуации в Киеве, где в результате ударов миллионы людей остались без электроснабжения и тепла.
