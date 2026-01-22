Украинская делегация в Давосе провела встречи с BlackRock

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: ОПУ

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о работе украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел ряд встреч с представителями BlackRock — одной из крупнейших американских инвестиционных компаний, которая привлечена к формированию подходов по послевоенному восстановлению и экономическому восстановлению Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

В рамках форума также состоялись переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара. Отдельно Рустем Умеров встретился с американскими партнерами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Во время встреч стороны обсуждали вопросы экономического развития Украины, восстановления после завершения боевых действий и предоставления гарантий безопасности.

Украинская делегация проинформировала партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры. В частности речь шла о ситуации в Киеве, где в результате ударов миллионы людей остались без электроснабжения и тепла.

