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Умєров поспілкувався з міністром оборони США — про що говорили

21 грудня 2024 09:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
Умєров обговорив із Остіном безпекову допомогу Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міністерство оборони України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. У ході переговорів сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, потреби українських військових та перспективи подальшої співпраці.

Про це повідомив Рустем Умєров.

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Умєров поділився останньою інформацією про динаміку бойових дій та виклики, з якими стикаються українські сили, а також наголосив на важливості безпекової допомоги від США. За словами міністра, американська підтримка забезпечує Збройним Силам України ресурси, які дозволяють ефективно протистояти ворогу.

Окремо було обговорено засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке заплановане на початок січня. Ця зустріч стане важливим кроком для подальшого зміцнення обороноздатності України та координації зусиль із міжнародними партнерами.

Рустем Умєров зазначив, що Україна та її союзники формують основу майбутньої перемоги, завдяки єдності цілей та спільній рішучості. Він подякував Ллойду Остіну та Сполученим Штатам за постійну підтримку України та наголосив, що ця співпраця залишається у пріоритеті.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, Рустем Умєров також поспілкувався з міністром оборони Португалії Нуну Мелу.

Понад тиждень тому глава Міноборони України також зустрічався з комісаром ЄС з питань оборони. 

США Україна Ллойд Остін Міністерство оборони Умєров

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