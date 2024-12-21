Умеров обсудил с Остином помощь в безопасности Украины

Умеров пообщался с министром обороны США – о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности украинских военных и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщил Рустем Умеров.
Подробности разговора Умерова с Остином
Умеров поделился последней информацией о динамике боевых действий и вызовах, с которыми сталкиваются украинские силы, а также отметил важность помощи безопасности от США. По словам министра, американская поддержка обеспечивает Вооруженным Силам Украины ресурсы, позволяющие эффективно противостоять врагу.
Отдельно обсуждалось заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", которое запланировано на начало января. Эта встреча станет важным шагом для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины и координации усилий с международными партнерами.
Рустем Умеров отметил, что Украина и ее союзники формируют основу будущей победы благодаря единству целей и общей решимости. Он поблагодарил Ллойда Остина и Соединенные Штаты за постоянную поддержку Украины и подчеркнул, что это сотрудничество остается в приоритете.
Напомним, вчера, 20 декабря, Рустем Умеров также пообщался с министром обороны Португалии Нуном Мелом.
Более недели назад глава Минобороны Украины также встречался с комиссаром ЕС по обороне.
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