Умеров обсудил с Остином помощь в безопасности Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности украинских военных и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

Читайте также:

Подробности разговора Умерова с Остином

Умеров поделился последней информацией о динамике боевых действий и вызовах, с которыми сталкиваются украинские силы, а также отметил важность помощи безопасности от США. По словам министра, американская поддержка обеспечивает Вооруженным Силам Украины ресурсы, позволяющие эффективно противостоять врагу.

Отдельно обсуждалось заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", которое запланировано на начало января. Эта встреча станет важным шагом для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины и координации усилий с международными партнерами.

Рустем Умеров отметил, что Украина и ее союзники формируют основу будущей победы благодаря единству целей и общей решимости. Он поблагодарил Ллойда Остина и Соединенные Штаты за постоянную поддержку Украины и подчеркнул, что это сотрудничество остается в приоритете.

Напомним, вчера, 20 декабря, Рустем Умеров также пообщался с министром обороны Португалии Нуном Мелом.

Более недели назад глава Минобороны Украины также встречался с комиссаром ЕС по обороне.