Умєров анонсував наступне засідання Рамштайн

Умєров назвав, коли відбудеться засідання Рамштайн
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Португалії Нуну Мелу. За підсумками розмови він назвав, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн".
Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook у четвер, 19 грудня.
Розмова Умєрова з Мелу
Умєров подякував партнерам з Португалії за підтримку України. Мелу запевнив, що наступного року його країна збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного.
Сторони обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості.
"Запропонував Португалії у 2025 році розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. Домовилися провести консультації щодо можливостей нашої оборонної індустрії", — наголосив Умєров.
Також увагу приділили питанням взаємодії щодо постачання дронів для українських бійців.
Засідання "Рамштайн"
Умєров заявив, що у січні відбудеться засідання формату "Рамштайн", де він й зустрінеться особисто з Мелу.
"Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", — додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує посилювати свої відносини з НАТО, що сприяє кращій координації у наданні військової допомоги. Цей процес інтегрується в існуючі механізми, зокрема в рамках формату "Рамштайн".
Також 9 грудня Умєров провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили питання планування наступного засідання "Рамштайн".
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