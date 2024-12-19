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Умєров назвав, коли відбудеться засідання Рамштайн

19 грудня 2024 23:56
Аркадій Пастула - Редактор
Умєров анонсував наступне засідання Рамштайн
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Португалії Нуну Мелу. За підсумками розмови він назвав, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн". 

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook у четвер, 19 грудня.

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Розмова Умєрова з Мелу

Умєров подякував партнерам з Португалії за підтримку України. Мелу запевнив, що наступного року його країна збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного.

Сторони обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості.

"Запропонував Португалії у 2025 році розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. Домовилися провести консультації щодо можливостей нашої оборонної індустрії", — наголосив Умєров.

Також увагу приділили питанням взаємодії щодо постачання дронів для українських бійців.

Засідання "Рамштайн"

Умєров заявив, що у січні відбудеться засідання формату "Рамштайн", де він й зустрінеться особисто з Мелу.

"Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", — додав він.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує посилювати свої відносини з НАТО, що сприяє кращій координації у наданні військової допомоги. Цей процес інтегрується в існуючі механізми, зокрема в рамках формату "Рамштайн".

Також 9 грудня Умєров провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили питання планування наступного засідання "Рамштайн".

Міноборони Португалія Україна Рамштайн Умєров

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