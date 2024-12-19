Умеров анонсировал следующее заседание Рамштайн

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Португалии Нуну Мелу. По итогам разговора он назвал, когда состоится следующее заседание "Рамштайн".

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook в четверг, 19 декабря.

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Разговор Умерова с Мелу

Умеров поблагодарил партнеров из Португалии за поддержку Украины. Мелу заверил, что в следующем году его страна сохранит уровень помощи не ниже нынешнего.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

"Предложил Португалии в 2025 году рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства. Договорились провести консультации о возможностях нашей оборонной индустрии", — подчеркнул Умеров.

Также внимание уделили вопросам взаимодействия по поставкам дронов для украинских бойцов.

Заседание "Рамштайн"

Умеров заявил, что в январе состоится заседание формата "Рамштайн", где он и встретится лично с Мелу.

"Планируем детально обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", — добавил он.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает усиливать свои отношения с НАТО, что способствует лучшей координации в оказании военной помощи. Этот процесс интегрируется в существующие механизмы, в частности, в рамках формата "Рамштайн".

Также 9 декабря Умеров провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили вопросы планирования следующего заседания "Рамштайна".