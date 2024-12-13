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Умєров зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони — що обговорили

13 грудня 2024 23:33
Катерина Османська - Редактор
Умєров про зустріч з комісаром ЄС
Рустем Умєров з Андрюсом Кубілюсом. Фото: Рустем Умєров
Катерина Османська - Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров у п'ятницю, 13 грудня, провів зустріч з комісаром Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Сторони обговорили безпекову ситуацію та загрози, які несе ескалація російської агресії.

Про це Умєров написав у своєму Telegram-каналі.

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Пост Умєрова. Фото: скриншот

Що сказав Умєров про зустріч з комісаром ЄС 13 грудня

"Ми прагнемо, щоб у 2025 році співпраця з кожним нашим партнером стала ще ефективнішою", — заявив глава Міноборони.  

Умєров зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони — що обговорили - фото 1
Рустем Умєров з Андрюсом Кубілюсом. Фото: Рустем Умєров


Для цього, за його словами, вже розпочали аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслили нові напрямки роботи. Зокрема, йдеться, про:
 
​•​ використання доходів від заморожених російських активів задля підтримки України;  
​•​ розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки бійців ЗСУ;
​•​ інвестиції в оборонний сектор України, аби посилити вітчизняне виробництво.  
 
Окрему увагу сторони приділили підготовці бригад стратегічного резерву. За словами Умєрова, наразі з низкою європейських країн ведуться переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів.

"Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей. Наша мета — забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру. Дякую Андрюсу Кубілюсу за послідовну підтримку України. Без сильної України неможлива стабільність і безпека на європейському континенті", — заявив Умєров.

Умєров зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони — що обговорили - фото 2
Рустем Умєров з Андрюсом Кубілюсом. Фото: Рустем Умєров

Раніше Умєров повідомив про запуск реформи ВЛК, завдяки якій військовозобов'язані зможуть самостійно обирати цивільний заклад охорони здоров'я для проходження медогляду. За його словами, таким чином проходження ВЛК стане більш швидким, зручним і без корупційних ризиків.

Також міністр оборони зазначав, що Україна розпочала серійне виробництво ракети "Паляниця". Використання цієї зброї не потрібно узгоджувати із західними партнерами, адже вона суто українська.

космос Єврокомісія інтернет війна в Україні Умєров

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