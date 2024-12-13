Умеров встретился с комиссаром ЕС по обороне — что обсудили
Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 13 декабря, провел встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.
Об этом Умеров написал в своем Telegram-канале.
Что сказал Умеров о встрече с комиссаром ЕС 13 декабря
"Мы стремимся, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым нашим партнером стало еще более эффективным", — заявил глава Минобороны.
Для этого, по его словам, уже приступили к анализу поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы, и обозначили новые направления работы. В частности:
- использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины
- расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки бойцов ВСУ
- инвестиции в оборонный сектор Украины, чтобы усилить отечественное производство.
Отдельное внимание стооны уделили подготовке бригад стратегического резерва.
"Ожидаем координационной роли ЕС в ускорении этих договоренностей. Наша цель — обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира. Спасибо Андрюсу Кубилюсу за последовательную поддержку Украины. Без сильной Украины невозможна стабильность и безопасность на европейском континенте", — заявил Умеров.
Ранее Умеров сообщил о запуске реформы ВЛК, благодаря которой военнообязанные смогут самостоятельно выбирать гражданское учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра. По его словам, таким образом, прохождение ВЛК станет более быстрым, удобным и без коррупционных рисков.
Также министр обороны отмечал, что Украина приступила к серийному производству ракеты "Паляница".
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