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Умеров встретился с комиссаром ЕС по обороне — что обсудили

13 декабря 2024 23:33
Катерина Османская - Редактор
Умеров о встрече с комиссаром ЕС
Рустем Умеров с Андрюсом Кубилюсом.
Катерина Османская - Редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 13 декабря, провел встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

Об этом Умеров написал в своем Telegram-канале.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Что сказал Умеров о встрече с комиссаром ЕС 13 декабря

"Мы стремимся, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым нашим партнером стало еще более эффективным", — заявил глава Минобороны.

Умеров встретился с комиссаром ЕС по обороне — что обсудили - фото 1
Рустем Умеров с Андрюсом Кубилюсом.


Для этого, по его словам, уже приступили к анализу поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы, и обозначили новые направления работы. В частности:

  • использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины
  • ​расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки бойцов ВСУ
  • инвестиции в оборонный сектор Украины, чтобы усилить отечественное производство.


Отдельное внимание стооны уделили подготовке бригад стратегического резерва.

"Ожидаем координационной роли ЕС в ускорении этих договоренностей. Наша цель — обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира. Спасибо Андрюсу Кубилюсу за последовательную поддержку Украины. Без сильной Украины невозможна стабильность и безопасность на европейском континенте", — заявил Умеров.

Умеров встретился с комиссаром ЕС по обороне — что обсудили - фото 2
Рустем Умеров с Андрюсом Кубилюсом.

Ранее Умеров сообщил о запуске реформы ВЛК, благодаря которой военнообязанные смогут самостоятельно выбирать гражданское учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра. По его словам, таким образом, прохождение ВЛК станет более быстрым, удобным и без коррупционных рисков.

Также министр обороны отмечал, что Украина приступила к серийному производству ракеты "Паляница".

космос Еврокомиссия интернет война в Украине Умеров

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