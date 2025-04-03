Закінчення війни в Україні — Умєров сказав, яка допомога для цього потрібна

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 3 квітня, міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн ЄЄ, яке проходить у Варшаві. Він окреслив ключові напрями, за якими Україні потрібна підтримка міжнародних партнерів.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Україна потребує допомоги партнерів

Умєров подякував європейським союзникам за надану допомогу та наголосив, що зараз необхідно посилювати тиск на Росію, зміцнювати обороноздатність України та координувати спільні дії у безпековій сфері.

Він окреслив три головні завдання, які стоять перед Україною: утримання лінії фронту, зміцнення протиповітряної оборони та розвиток далекобійних можливостей для ураження російської логістики.

За словами міністра, для скорочення шляху до миру Україна потребує більшої кількості боєприпасів, далекобійних ракет, бронетехніки, авіації та систем ППО.

"Більше зброї для України означає коротший шлях до миру. Нам потрібна підтримка в ключових напрямках", — сказав очільник оборонного відомства.

Окрему увагу Умєров приділив розвитку оборонної промисловості, наголосивши, що Україна готова спільно з європейськими партнерами інвестувати у виробництво зброї, інтегруючи власний ВПК у європейську оборонну систему.

"Ми відкриті до спільних проєктів — як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета — повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва — це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", — підсумував міністр.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Вони говорили про розширення співпраці у сфері безпеки. Також очільник українського оборонного відомства узгодив нові напрямки військової співпраці з Італією.