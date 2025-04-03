Окончание войны в Украине — Умеров сказал, какая помощь для этого нужна

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 3 апреля, министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к участникам заседания министров обороны стран ЕС, которое проходит в Варшаве. Он обозначил ключевые направления, по которым Украине нужна поддержка международных партнеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Украина нуждается в помощи партнеров

Умеров поблагодарил европейских союзников за оказанную помощь и подчеркнул, что сейчас необходимо усиливать давление на Россию, укреплять обороноспособность Украины и координировать совместные действия в сфере безопасности.

Он очертил три главные задачи, которые стоят перед Украиной: удержание линии фронта, укрепление противовоздушной обороны и развитие дальнобойных возможностей для поражения российской логистики.

По словам министра, для сокращения пути к миру Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, дальнобойных ракет, бронетехники, авиации и систем ПВО.

"Больше оружия для Украины означает более короткий путь к миру. Нам нужна поддержка в ключевых направлениях", — сказал глава оборонного ведомства.

Отдельное внимание Умеров уделил развитию оборонной промышленности, отметив, что Украина готова совместно с европейскими партнерами инвестировать в производство оружия, интегрируя собственный ВПК в европейскую оборонную систему.

"Мы открыты к совместным проектам — как по "датской модели", так и в других форматах. Украина также готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС. Наша стратегическая цель — полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему. Расширение военной помощи и развитие совместного производства — это путь к справедливому и длительному миру в Украине и на всем континенте", — подытожил министр.

Ранее министр обороны Рустем Умеров встретился со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом. Они говорили о расширении сотрудничества в сфере безопасности. Также глава украинского оборонного ведомства согласовал новые направления военного сотрудничества с Италией.