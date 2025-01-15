Права партія Німеччини закликала депортувати мігрантів

Аліса Вайдель, співлідер партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Права партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на конференції у саксонському місті Різа презентувала передвиборчий маніфест із низкою радикальних пропозицій. Основні пункти документа передбачають закриття кордонів, депортацію мігрантів, відмову від євро, зняття санкцій проти Росії та відновлення закупівель російського газу.

Про це повідомляє BBC.

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Партія запропонувала ввести поняття "рееміграції", що означає масове повернення мігрантів, включаючи іноземних резидентів та громадян із "неасимільованим" походженням. Лідерка партії Аліс Вайдель заявила про необхідність виходу із системи надання притулку ЄС, а також закриття кордонів та повернення всіх нелегальних мігрантів протягом перших 100 днів перебування партії при владі.

"І буду з вами відвертою: якщо це буде називатися реміграцією, то це і буде реміграція", — сказала чиновниця.

Крім того, партія "Альтернатива для Німечини" планує відмовитися від Паризької кліматичної угоди, а також ліквідувати вітряні електростанцій, які вона назвала "млином ганьби". Також в планах партії є скасування гендерних досліджень. У перспективі партія пропонує повернутися до національної валюти та вийти з Євросоюзу.

Як партія "Альтернатива для Німеччини" бачить допомогу Україні у протистоянні Росії

Щодо війни в Україні, у маніфесті практично відсутня критика Росії. Партія пропонує нейтральний статус України без членства в НАТО та ЄС, відмову від санкцій проти Москви і заборону розміщення американських ракет середньої дальності на території Німеччини.

Один із засновників партії Альбрехт Глазер запропонував засудити російську агресію, проте, дана пропозиція була відхилена більшістю учасників конференції.

Крім того, лідерка партії Аліс Вайдель заявила, що хоче повернути до експлуатації "Північний потік" і відновити закупівлю російського газу.

"Ми повернемо "Північний потік" в експлуатацію, на це ви можете розраховувати", — заявила лідерка "Альтернативи для Німеччини".

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та розповів у чому була суть розмови.

Також Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини, куди увійшла важка бронетехніка та боєприпаси.