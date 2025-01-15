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Ультраправая партия Германии предложила депортировать мигрантов

15 января 2025 10:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Правая партия Германии призвала депортировать мигрантов
Алиса Вайдель, солидер партии "Альтернатива для Германии". Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
Анастасия Постоенко - Редактор

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на конференции в саксонском городе Риза презентовала предвыборный манифест с рядом радикальных предложений. Основные пункты документа предусматривают закрытие границ, депортацию мигрантов, отказ от евро, снятие санкций против России и возобновление закупок российского газа.

Об этом сообщает BBC.

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Партия предложила ввести понятие "реэмиграции", что означает массовое возвращение мигрантов, включая иностранных резидентов и граждан с "неассимилированным" происхождением. Лидер партии Алис Вайдель заявила о необходимости выхода из системы предоставления убежища ЕС, а также закрытия границ и возвращения всех нелегальных мигрантов в течение первых 100 дней пребывания партии у власти.

"И буду с вами откровенной: если это будет называться ремиграцией, то это и будет ремиграция", — сказала чиновница.

Кроме того, партия "Альтернатива для Германии" планирует отказаться от Парижского климатического соглашения, а также ликвидировать ветряные электростанций, которые она назвала "мельницей позора". Также в планах партии отмена гендерных исследований. В перспективе партия предлагает вернуться к национальной валюте и выйти из Евросоюза.

Как партия "Альтернатива для Германии" видит помощь Украине в противостоянии России

Что касается войны в Украине, в манифесте практически отсутствует критика России. Партия предлагает нейтральный статус Украины без членства в НАТО и ЕС, отказ от санкций против Москвы и запрет размещения американских ракет средней дальности на территории Германии.

Один из основателей партии Альбрехт Глазер предложил осудить российскую агрессию, однако, данное предложение было отклонено большинством участников конференции.

Кроме того, лидер партии Алис Вайдель заявила, что хочет вернуть в эксплуатацию "Северный поток" и возобновить закупку российского газа.

"Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, на это вы можете рассчитывать", — заявила лидер "Альтернативы для Германии".

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и рассказал в чем была суть разговора.

Також Украина получила новый пакет помощи от Германии, куда вошла тяжелая бронетехника и боеприпасы.

Германия мигранты газ политики Россия

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