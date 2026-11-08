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Головна Новини дня Ультраправа AfD пропонує переговори США та РФ без України

Ультраправа AfD пропонує переговори США та РФ без України

Ua ru
8 листопада 2026 16:32
Ультраправа AfD хоче долучитися до переговорів про війну Reuters
Представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: Reuters

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) пропонує провести саміт за участі США, Росії та Німеччини, але без української сторони. Місцем проведення саміту партія обрала Абу-Дабі, а орієнтовним терміном назвала весну наступного року.

Про це пише Le Monde, передає Новини.LIVE.

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Який формат переговорів пропонує AfD

В AfD заявляють, що мають контакти з представниками США та Росії. Зокрема, представники партії стверджують, що спілкуються з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа. Також вони повідомляють про зв’язки з російським МЗС, адміністрацією Володимира Путіна та розвідувальними структурами РФ.

За даними Le Monde, AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині. Підтримка партії становить 27–30%, тоді як коаліція ХДС-ХСС канцлера Фрідріха Мерца має 18–23%.

Про можливу зустріч із представниками AfD раніше повідомляв російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Володимира Путіна та залучений до переговорів між Росією й Україною. 22 жовтня під час перебування у Стамбулі Дмитрієв заявив, що в грудні планує зустрітися з представниками німецької партії. 

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Як повідомляли Новини.LIVE, адміністрація США розглядає можливість розширити переговори щодо завершення війни в Україні, залучивши до них європейські країни та обговорення майбутньої архітектури безпеки континенту. Спецпредставник президента США Джаред Кушнер пропонує використати за зразок Раду НАТО — Росія, роботу якої призупинили у 2014 році після російської агресії проти України та анексії Криму.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не розраховує на значні результати від першого раунду тристоронніх переговорів із США та Росією, запланованого на 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, відновлення діалогу після тривалої перерви вже є важливим досягненням, однак конкретних домовленостей Київ очікує від наступної зустрічі.

США Німеччина війна в Україні Росія мирні переговори Абу-Дабі
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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