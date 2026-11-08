Представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: Reuters

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) пропонує провести саміт за участі США, Росії та Німеччини, але без української сторони. Місцем проведення саміту партія обрала Абу-Дабі, а орієнтовним терміном назвала весну наступного року.

Про це пише Le Monde, передає Новини.LIVE.

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Який формат переговорів пропонує AfD

В AfD заявляють, що мають контакти з представниками США та Росії. Зокрема, представники партії стверджують, що спілкуються з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа. Також вони повідомляють про зв’язки з російським МЗС, адміністрацією Володимира Путіна та розвідувальними структурами РФ.

За даними Le Monde, AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині. Підтримка партії становить 27–30%, тоді як коаліція ХДС-ХСС канцлера Фрідріха Мерца має 18–23%.

Про можливу зустріч із представниками AfD раніше повідомляв російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Володимира Путіна та залучений до переговорів між Росією й Україною. 22 жовтня під час перебування у Стамбулі Дмитрієв заявив, що в грудні планує зустрітися з представниками німецької партії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не розраховує на значні результати від першого раунду тристоронніх переговорів із США та Росією, запланованого на 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, відновлення діалогу після тривалої перерви вже є важливим досягненням, однак конкретних домовленостей Київ очікує від наступної зустрічі.