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Ультраправа AfD предлагает переговоры США и РФ без Украины

Ua ru
8 ноября 2026 16:32
Ультраправая партия AfD хочет присоединиться к переговорам о войне Reuters
Представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Фото: Reuters

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) предлагает провести саммит с участием США, России и Германии, но без украинской стороны. Местом проведения саммита партия выбрала Абу-Даби, а ориентировочным сроком назвала весну следующего года.

Об этом пишет Le Monde, передает Новини.LIVE.

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Какой формат переговоров предлагает AfD

В AfD заявляют, что имеют контакты с представителями США и России. В частности , представители партии утверждают, что общаются с Государственным департаментом США и советниками президента Дональда Трампа. Также они сообщают о связях с российским МИД, администрацией Владимира Путина и разведывательными структурами РФ.

По данным Le Monde, AfD занимает первое место в общенациональных опросах об электоральных намерениях в Германии. Поддержка партии составляет 27–30%, тогда как коалиция ХДС-ХСС канцлера Фридриха Мерца имеет 18–23%.

О возможной встрече с представителями AfD ранее сообщал российский банкир Кирилл Дмитриев, приближенный к Владимиру Путину и вовлеченный в переговоры между Россией и Украиной. 22 октября во время пребывания в Стамбуле Дмитриев заявил, что в декабре планирует встретиться с представителями немецкой партии.

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Как сообщали Новини.LIVE, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не рассчитывает на значительные результаты от первого раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, запланированного на 10–11 ноября в Абу-Даби. По его словам, возобновление диалога после длительного перерыва уже является важным достижением, однако конкретных договоренностей Киев ожидает от следующей встречи.

США Германия война в Украине Россия мирные переговоры Абу-Даби
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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