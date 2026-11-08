Представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Фото: Reuters

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) предлагает провести саммит с участием США, России и Германии, но без украинской стороны. Местом проведения саммита партия выбрала Абу-Даби, а ориентировочным сроком назвала весну следующего года.

Об этом пишет Le Monde, передает Новини.LIVE.

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Какой формат переговоров предлагает AfD

В AfD заявляют, что имеют контакты с представителями США и России. В частности , представители партии утверждают, что общаются с Государственным департаментом США и советниками президента Дональда Трампа. Также они сообщают о связях с российским МИД, администрацией Владимира Путина и разведывательными структурами РФ.

По данным Le Monde, AfD занимает первое место в общенациональных опросах об электоральных намерениях в Германии. Поддержка партии составляет 27–30%, тогда как коалиция ХДС-ХСС канцлера Фридриха Мерца имеет 18–23%.

О возможной встрече с представителями AfD ранее сообщал российский банкир Кирилл Дмитриев, приближенный к Владимиру Путину и вовлеченный в переговоры между Россией и Украиной. 22 октября во время пребывания в Стамбуле Дмитриев заявил, что в декабре планирует встретиться с представителями немецкой партии.

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