Атака на Івано-Франківськ: уламки збитого дрона вбили цивільного

Уламки "Шахеда" вбили охоронця в Івано-Франківську
Унаслідок атаки вночі, 8 жовтня, російських безпілотників на Івано-Франківськ загинув місцевий житель. Попри успішну роботу протиповітряної оборони, уламки знищеного цілі пошкодили господарську будівлю, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані ДСНС Івано-Франківська.
Загибель цивільного та пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську
Російські війська здійснили повітряну атаку на Івано-Франківськ, застосувавши ударні безпілотники. Під час відбиття ворожого нападу сили протиповітряної оборони знищили ціль, однак падіння її уламків призвело до трагічних наслідків.
Смертельні поранення отримав місцевий житель. За словами міського голови Руслана Марцінківа, жертвою атаки став цивільний чоловік із Івано-Франківська, який працював сторожем і безпосередньо охороняв уражену територію. Уламки збитого "Шахеда" влучили у господарську будівлю.
Співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося оперативно локалізувати пожежу та повністю ліквідувати вогонь.
Коментуючи нічний обстріл, очільник Івано-Франківська наголосив, що ціль була знешкоджена.
"Слава Україні! На жаль, мали атаку на Івано-Франківськ шахедом. Зокрема, завдяки нашій роботі протиповітряної оборони, добре відпрацювали, на жаль, осколками була пошкоджена господарська будівля в місті Івано-Франківськ", — розповів Марцінків.
Він підтвердив смерть сторожа: "І на жаль, є загибла цивільна особа з міста Івано-Франківська, сторож, який охороняв дану будівлю, вічна йому пам'ять. На жаль, цього разу ми не уникнули жертв. На жаль, маємо трагедію сьогодні. Вічна пам'ять цивільному, нехай з Богом спочиває".
Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 9 жовтня російські війська атакували житловий сектор Запоріжжя. Снаряди розірвалися безпосередньо біля багатоквартирного будинку. Зараз відомо про одного загиблого чоловіка та кількох поранених містян.
Тим часом Київ опинився під ударами дронів-камікадзе. Ще звечора 8 жовтня росіяни поцілили в критичний об'єкт енергетичної інфраструктури, який живить Київ. Виникли серйозні проблеми з енергопостачанням та водопостачанням.