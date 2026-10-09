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Головна Новини дня Уламки "Шахеда" вбили охоронця в Івано-Франківську

Уламки "Шахеда" вбили охоронця в Івано-Франківську

Ua ru
9 жовтня 2026 08:38
Атака на Івано-Франківськ: уламки збитого дрона вбили цивільного
Рятувальники гасять пожежу на місці трагедії. Фото: ДСНС

Унаслідок атаки вночі, 8 жовтня, російських безпілотників на Івано-Франківськ загинув місцевий житель. Попри успішну роботу протиповітряної оборони, уламки знищеного цілі пошкодили господарську будівлю, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані ДСНС Івано-Франківська. 

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Загибель цивільного та пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську

Російські війська здійснили повітряну атаку на Івано-Франківськ, застосувавши ударні безпілотники. Під час відбиття ворожого нападу сили протиповітряної оборони знищили ціль, однак падіння її уламків призвело до трагічних наслідків.

Івано-Франківськ обстріл
Рятувальники обстежують територію. Фото: ДСНС Франківщини

Смертельні поранення отримав місцевий житель. За словами міського голови Руслана Марцінківа, жертвою атаки став цивільний чоловік із Івано-Франківська, який працював сторожем і безпосередньо охороняв уражену територію. Уламки збитого "Шахеда" влучили у господарську будівлю.

Обстріли Івано-Франківська
Робота рятувальників після обстрілу. Фото: ДСНС Франківщини

Співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося оперативно локалізувати пожежу та повністю ліквідувати вогонь.

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Коментуючи нічний обстріл, очільник Івано-Франківська наголосив, що ціль була знешкоджена

"Слава Україні! На жаль, мали атаку на Івано-Франківськ шахедом. Зокрема, завдяки нашій роботі протиповітряної оборони, добре відпрацювали, на жаль, осколками була пошкоджена господарська будівля в місті Івано-Франківськ", — розповів Марцінків.

Він підтвердив смерть сторожа: "І на жаль, є загибла цивільна особа з міста Івано-Франківська, сторож, який охороняв дану будівлю, вічна йому пам'ять. На жаль, цього разу ми не уникнули жертв. На жаль, маємо трагедію сьогодні. Вічна пам'ять цивільному, нехай з Богом спочиває".

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 9 жовтня російські війська атакували житловий сектор Запоріжжя. Снаряди розірвалися безпосередньо біля багатоквартирного будинку. Зараз відомо про одного загиблого чоловіка та кількох поранених містян.

Тим часом Київ опинився під ударами дронів-камікадзе. Ще звечора 8 жовтня росіяни поцілили в критичний об'єкт енергетичної інфраструктури, який живить Київ. Виникли серйозні проблеми з енергопостачанням та водопостачанням.

смерть Івано-Франківськ обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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