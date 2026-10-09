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Главная Новости дня Осколки "Шахеда" убили охранника в Ивано-Франковске

Осколки "Шахеда" убили охранника в Ивано-Франковске

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9 октября 2026 08:38
Нападение на Ивано-Франковск: обломки сбитого дрона убили мирного жителя
Спасатели тушат пожар на месте трагедии. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки 8 октября, совершенной российскими беспилотниками на Ивано-Франковск, погиб местный житель. Несмотря на успешную работу противовоздушной обороны, обломки сбитого аппарата повредили хозяйственную постройку, что привело к возгоранию. Спасатели оперативно потушили огонь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Ивано-Франковска.

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Гибель мирного жителя и повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске

Российские войска совершили воздушную атаку на Ивано-Франковск, применив ударные беспилотники. Во время отражения вражеского нападения силы противовоздушной обороны уничтожили цель, однако падение её обломков привело к трагическим последствиям.

Івано-Франківськ обстріл
Спасатели обследуют территорию. Фото: ГСЧС Франковщины

Смертельные ранения получил местный житель. По словам городского головы Руслана Марцинкива, жертвой атаки стал гражданский мужчина из Ивано-Франковска, который работал сторожем и непосредственно охранял пораженную территорию. Обломки сбитого "Шахеда" попали в хозяйственную постройку.

Обстріли Івано-Франківська
Работа спасателей после обстрела. Фото: ГСЧС Франковщины

Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось оперативно локализовать пожар и полностью ликвидировать огонь.

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Комментируя ночной обстрел, глава Ивано-Франковска подчеркнул, что цель была уничтожена.

"Слава Украине! К сожалению, на Ивано-Франковск был нанесен удар ракетой "Шахед". В частности, благодаря нашей работе по противовоздушной обороне, которая была хорошо отработана, к сожалению, осколками было повреждено хозяйственное здание в городе Ивано-Франковске", — рассказал Марцинкив.

Он подтвердил гибель сторожа: "И, к сожалению, есть погибший мирный житель из города Ивано-Франковска — сторож, который охранял это здание; вечная ему память. К сожалению, на этот раз нам не удалось избежать жертв. К сожалению, сегодня произошла трагедия. Вечная память гражданскому лицу, да упокоится он с Богом".

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 9 октября российские войска атаковали жилой район Запорожья. Снаряды разорвались непосредственно возле многоквартирного дома. Сейчас известно об одном погибшем мужчине и нескольких раненых горожанах.

Тем временем Киев оказался под ударами дронов-камикадзе. Еще вечером 8 октября россияне поразили критически важный объект энергетической инфраструктуры, который снабжает Киев. Возникли серьезные проблемы с энерго- и водоснабжением.

смерть Ивано-Франковск обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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