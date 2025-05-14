Всі електронні квитки до Польщі від сьогодні виглядатимуть по-новому

Укрзалізниця змінила вигляд квитків до Польщі — в чому причина
Укрзалізниця модернізувала дизайн електронних квитків на свої потяги до Польщі. Відсьогодні, 14 травня, пасажири, які придбають електронні квитки на маршрути "Україна — Польща", отримуватимуть їх на оновленому бланку.
Про це інформує Telegram-канал Укрзалізниці.
Навіщо змінили вигляд квитків
Як пояснюють в Укрзалізниці, новий дизайн електронного квитка є більш зручним для користувачів та відповідає сучасним міжнародним стандартам. Раніше подібні оновлення були впроваджені для електронних квитків на маршрути з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.
Як нагадали в Укрзалізниці, зараз до Польщі прямують такі потяги:
- №89/90 Київ — Перемишль;
- №705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
- №35/36 Одеса — Перемишль;
- № 23/24 Київ — Хелм;
- № 51/52 Київ — Перемишль;
- № 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
- № 19/20 Київ — Хелм;
- №93/94 Харків — Хелм;
- № 73/74 Харків — Перемишль;
- № 119/120 Київ — Хелм;
- № 767/768 Рава-Руська — Варшава;
- №765/766 Рава-Руська — Варшава;
- №67/68 Київ — Варшава.
Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №220/219. Йдеться про сполучення Київ – Дніпро – Київ.
Нагадаємо, з нагоди Дня матері Укрзалізниця провела особливу акцію — усі поїзди, що курсували того дня країною, назвали на честь жінок-залізничниць, чиї діти служать у Силах оборони України.
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