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Укрзалізниця змінила вигляд квитків до Польщі — в чому причина

14 травня 2025 02:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Всі електронні квитки до Польщі від сьогодні виглядатимуть по-новому
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Укрзалізниця модернізувала дизайн електронних квитків на свої потяги до Польщі. Відсьогодні, 14 травня, пасажири, які придбають електронні квитки на маршрути "Україна — Польща", отримуватимуть їх на оновленому бланку. 

Про це інформує Telegram-канал Укрзалізниці

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Новий вигляд квитків на потяг до Польщі. Фото: Укрзалізниця

Як пояснюють в Укрзалізниці, новий дизайн електронного квитка є більш зручним для користувачів та відповідає сучасним міжнародним стандартам. Раніше подібні оновлення були впроваджені для електронних квитків на маршрути з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.

Як нагадали в Укрзалізниці, зараз до Польщі прямують такі потяги:

  • №89/90 Київ — Перемишль;
  • №705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
  • №35/36 Одеса — Перемишль;
  • № 23/24 Київ — Хелм;
  • № 51/52 Київ — Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
  • № 19/20 Київ — Хелм;
  • №93/94 Харків — Хелм;
  • № 73/74 Харків — Перемишль;
  • № 119/120 Київ — Хелм;
  • № 767/768 Рава-Руська — Варшава;
  • №765/766 Рава-Руська — Варшава;
  • №67/68 Київ — Варшава.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №220/219. Йдеться про сполучення Київ – Дніпро – Київ.

Нагадаємо, з нагоди Дня матері Укрзалізниця провела особливу акцію — усі поїзди, що курсували того дня країною, назвали на честь жінок-залізничниць, чиї діти служать у Силах оборони України.

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