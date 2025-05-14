Всі електронні квитки до Польщі від сьогодні виглядатимуть по-новому

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця модернізувала дизайн електронних квитків на свої потяги до Польщі. Відсьогодні, 14 травня, пасажири, які придбають електронні квитки на маршрути "Україна — Польща", отримуватимуть їх на оновленому бланку.

Про це інформує Telegram-канал Укрзалізниці.

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Новий вигляд квитків на потяг до Польщі. Фото: Укрзалізниця

Як пояснюють в Укрзалізниці, новий дизайн електронного квитка є більш зручним для користувачів та відповідає сучасним міжнародним стандартам. Раніше подібні оновлення були впроваджені для електронних квитків на маршрути з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.

Як нагадали в Укрзалізниці, зараз до Польщі прямують такі потяги:

№89/90 Київ — Перемишль;

№705/706, 715/716 Київ — Перемишль;

№35/36 Одеса — Перемишль;

№ 23/24 Київ — Хелм;

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;

№ 19/20 Київ — Хелм;

№93/94 Харків — Хелм;

№ 73/74 Харків — Перемишль;

№ 119/120 Київ — Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;

№765/766 Рава-Руська — Варшава;

№67/68 Київ — Варшава.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №220/219. Йдеться про сполучення Київ – Дніпро – Київ.

Нагадаємо, з нагоди Дня матері Укрзалізниця провела особливу акцію — усі поїзди, що курсували того дня країною, назвали на честь жінок-залізничниць, чиї діти служать у Силах оборони України.