Все электронные билеты в Польшу с сегодняшнего дня будут выглядеть по-новому

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Укрзализныця модернизировала дизайн электронных билетов на свои поезда в Польшу. С сегодняшнего дня, 14 мая, пассажиры, которые приобретут электронные билеты на маршруты "Украина — Польша", будут получать их на обновленном бланке.

Об этом информирует Telegram-канал Укрзализныци.

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Новый вид билетов на поезд в Польшу. Фото: Укрзализныця

Как объясняют в Укрзализныце, новый дизайн электронного билета является более удобным для пользователей и соответствует современным международным стандартам. Ранее подобные обновления были внедрены для электронных билетов на маршруты из Украины в Австрию, Венгрию и Словакию.

Как напомнили в Укрзализныце, сейчас в Польшу следуют такие поезда:

№89/90 Киев — Перемышль;

№705/706, 715/716 Киев — Перемышль;

№35/36 Одесса — Перемышль;

№ 23/24 Киев — Хелм;

№ 51/52 Киев — Перемышль;

№ 31/32 Запорожье - Перемышль;

№ 19/20 Киев — Хелм; № 19/20 Киев — Хелм;

№93/94 Харьков — Хелм;

№ 73/74 Харьков — Перемышль;

№ 119/120 Киев — Хелм;

№ 767/768 Рава-Руськая — Варшава;

№765/766 Рава-Руськая — Варшава;

№67/68 Киев — Варшава.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила дополнительный поезд №220/219. Речь идет о сообщении Киев — Днепр — Киев.

Напомним, по случаю Дня матери Укрзализныця провела особую акцию — все поезда, которые курсировали в тот день по стране, назвали в честь женщин-железнодорожниц, чьи дети служат в Силах обороны Украины.