Все электронные билеты в Польшу с сегодняшнего дня будут выглядеть по-новому

Укрзализныця изменила вид билетов в Польшу — в чем причина
Укрзализныця модернизировала дизайн электронных билетов на свои поезда в Польшу. С сегодняшнего дня, 14 мая, пассажиры, которые приобретут электронные билеты на маршруты "Украина — Польша", будут получать их на обновленном бланке.
Об этом информирует Telegram-канал Укрзализныци.
Зачем изменили вид билетов
Как объясняют в Укрзализныце, новый дизайн электронного билета является более удобным для пользователей и соответствует современным международным стандартам. Ранее подобные обновления были внедрены для электронных билетов на маршруты из Украины в Австрию, Венгрию и Словакию.
Как напомнили в Укрзализныце, сейчас в Польшу следуют такие поезда:
- №89/90 Киев — Перемышль;
- №705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
- №35/36 Одесса — Перемышль;
- № 23/24 Киев — Хелм;
- № 51/52 Киев — Перемышль;
- № 31/32 Запорожье - Перемышль;
- № 19/20 Киев — Хелм; № 19/20 Киев — Хелм;
- №93/94 Харьков — Хелм;
- № 73/74 Харьков — Перемышль;
- № 119/120 Киев — Хелм;
- № 767/768 Рава-Руськая — Варшава;
- №765/766 Рава-Руськая — Варшава;
- №67/68 Киев — Варшава.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила дополнительный поезд №220/219. Речь идет о сообщении Киев — Днепр — Киев.
Напомним, по случаю Дня матери Укрзализныця провела особую акцию — все поезда, которые курсировали в тот день по стране, назвали в честь женщин-железнодорожниц, чьи дети служат в Силах обороны Украины.
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