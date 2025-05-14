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Укрзализныця изменила вид билетов в Польшу — в чем причина

14 мая 2025 02:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Все электронные билеты в Польшу с сегодняшнего дня будут выглядеть по-новому
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Укрзализныця модернизировала дизайн электронных билетов на свои поезда в Польшу. С сегодняшнего дня, 14 мая, пассажиры, которые приобретут электронные билеты на маршруты "Украина — Польша", будут получать их на обновленном бланке.

Об этом информирует Telegram-канал Укрзализныци.

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Новый вид билетов на поезд в Польшу. Фото: Укрзализныця

Как объясняют в Укрзализныце, новый дизайн электронного билета является более удобным для пользователей и соответствует современным международным стандартам. Ранее подобные обновления были внедрены для электронных билетов на маршруты из Украины в Австрию, Венгрию и Словакию.

Как напомнили в Укрзализныце, сейчас в Польшу следуют такие поезда:

  • №89/90 Киев — Перемышль;
  • №705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
  • №35/36 Одесса — Перемышль;
  • № 23/24 Киев — Хелм;
  • № 51/52 Киев — Перемышль;
  • № 31/32 Запорожье - Перемышль;
  • № 19/20 Киев — Хелм; № 19/20 Киев — Хелм;
  • №93/94 Харьков — Хелм;
  • № 73/74 Харьков — Перемышль;
  • № 119/120 Киев — Хелм;
  • № 767/768 Рава-Руськая — Варшава;
  • №765/766 Рава-Руськая — Варшава;
  • №67/68 Киев — Варшава.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила дополнительный поезд №220/219. Речь идет о сообщении Киев — Днепр — Киев.

Напомним, по случаю Дня матери Укрзализныця провела особую акцию — все поезда, которые курсировали в тот день по стране, назвали в честь женщин-железнодорожниц, чьи дети служат в Силах обороны Украины.

Польша Укрзализныця транспорт железная дорога поезд билеты
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