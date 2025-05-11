День матері в Україні — Укрзалізниця назвала потяги іменами залізничниць, чиї діти захищають Україну

Поїзд "Укрзалізниці". Фото: УЗ

У неділю, 11 травня, з нагоди Дня матері Укрзалізниця (УЗ) провела особливу акцію: всі поїзди, які сьогодні курсують країною, отримали імена жінок-залізничниць, чиї діти боронять Україну в лавах Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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В УЗ зазначили, що у День матері всі поїзди, які сьогодні курсують країною, отримали імена матерів, чиї сини й доньки зараз на фронті, перебувають у полоні або віддали життя за свободу країни.

"Поїзди-присвяти сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів. Ці рейси — подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи", — йдеться у повідомленні.

У компанії також побажали матерям більше приводів для радості та щоб їхні діти були якомога ближче — не на відстані кілометрів, а в обіймах.

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