Буданов привітав українських мам з Днем Матері

День Матері в Україні — Буданов звернувся до жінок
Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у неділю, 11 травня, привітав з Днем Матері. Він подякував тим матерям, які народили та виховали покоління сміливих українців.
Про це Буданов написав у Facebook.
День Матері
Буданов зауважив, що сьогодні українці дякують найближчим за життя і слово, яке завжди допомагає перебороти труднощі.
"З-поміж усіх знань у нашій памʼяті найнадійніше місце займає комбінація кількох цифр — номер телефону рідної. Перший дзвінок після непростого бою або після важкого полону — завжди до мами", — написав він.
Керівник ГУР зауважив, що сини українських матерів сильні, гідні та чесні у збройній боротьбі з ворогом.
"Честь, повага і вдячність усім українським матерям, які народили і виховали покоління сміливих — здатних до злісної непокори рабству, непримиренних до несправедливості", — наголосив він.
Буданов закликав підтримати й матерів, які втратили своїх дітей на війні, бо наша країна стоїть лише завдяки сину чи дочці чиєїсь матері. Він додав, що також варто підтримувати молодих мам, які виховують нове покоління українців в той час, коли батьки здобувають її свободу у боротьбі.
"За наших усіх матерів, за нерозривний цикл вільного буття України — продовжуємо боротьбу", — підсумував очільник розвідки.
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