Буданов привітав українських мам з Днем Матері

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Укрінформ

Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у неділю, 11 травня, привітав з Днем Матері. Він подякував тим матерям, які народили та виховали покоління сміливих українців.

Про це Буданов написав у Facebook.

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Буданов зауважив, що сьогодні українці дякують найближчим за життя і слово, яке завжди допомагає перебороти труднощі.

"З-поміж усіх знань у нашій памʼяті найнадійніше місце займає комбінація кількох цифр — номер телефону рідної. Перший дзвінок після непростого бою або після важкого полону — завжди до мами", — написав він.

Керівник ГУР зауважив, що сини українських матерів сильні, гідні та чесні у збройній боротьбі з ворогом.

"Честь, повага і вдячність усім українським матерям, які народили і виховали покоління сміливих — здатних до злісної непокори рабству, непримиренних до несправедливості", — наголосив він.

Буданов закликав підтримати й матерів, які втратили своїх дітей на війні, бо наша країна стоїть лише завдяки сину чи дочці чиєїсь матері. Він додав, що також варто підтримувати молодих мам, які виховують нове покоління українців в той час, коли батьки здобувають її свободу у боротьбі.

"За наших усіх матерів, за нерозривний цикл вільного буття України — продовжуємо боротьбу", — підсумував очільник розвідки.

Скриншот допису Буданова

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