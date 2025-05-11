День матері-2025 — як святкують в Україні

Жінка з донькою. Фото: freepik

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Це найніжніше та найулюбленіше свято у всьому світі, адже в цей день можна подякувати та зробити подарунок найріднішій людині.

Новини.LIVE розповість історію свята та про традиції у цей день.

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День матері в Україні

Мама — найрідніша людина у всьому світі і в цей день є чудова нагода подякувати їй за життя та зробити приємний подарунок.

Як відомо, повага до матерів сягає глибокої давнини, адже раніше їх шанували через культ богинь. Якщо говорити про сучасний День матері, то він бере початок понад століття тому. Заснування цього свята бере початок в США у 1914 році завдяки ініціативі Анни Джарвіс із Філадельфії. Вона хотіла вшанувати пам'ять своєї мами та звернулася до урядовців з проханнями зробити День матері загальнодержавним святом. Для цього вона писала листи до державних структур та відвідувала різні організації, аби її ініціативу ухвалили.

Анна Джарвіс. Фото: з відкритих джерел

Анні вдалося це зробити, але лише через три роки. Тоді штат Вірджинія підтримав ідею і встановив День матері в другу неділю травня. А вже 1921 році тодішній американський президент Вудро Вільсон зробив це свято офіційним у всій країні.

Після цього таку ідею запозичили інші країни світу і сам там з'явився Міжнародний день матері.

Як відзначають день матері в Україні

Загалом, якихось чітких звичаїв і традицій у цей день немає. Зазвичай діти телефонують своїм мамам і у це свято відбувається рекордна кількість телефонних дзвінків, близько 122 мільйонів дзвінків на день.

Донька дарує квіти своїй мамі. Фото: freepik

Крім того, заведено дякувати найріднішій людині у світі. В цей день матерям дарують квіти та інші приємні подарунки, аби їх потішити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що можна подарувати мамі на День матері. Ці подарунки допоможуть зробити щасливою найріднішу людину.

Також ми писали, які свята відзначатимуть українці в травні 2025 року.